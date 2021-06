La Beauce amasse plus de 132 000$ aux Défi têtes rasées de Leucan

C'est ce samedi que le montant amassé par le Défi têtes rasées de Leucan en Beauce a été dévoilé. Au final, 52 participants à travers la Beauce ont récolté 132 426$ pour les enfants atteints du cancer.

La campagne 2021 du Défi têtes rasées de Leucan en Beauce terminait aujourd'hui avec un défi virtuel au cours duquel plusieurs participants se sont fait raser ou couper les cheveux pour la cause.

Lors de l'occasion, le jeune porte-parole, William Berthiaume, un garçon de 10 ans originaire de Saint-Elzéar en rémission d'un lymphome hodgkinien, s'est lui-même fait raser les cheveux en compagnie de son ami Elliot Grenier. À lui seul, William a réussi à amasser 18 113 $.

Parmi ceux qui sont aussi passés sous le rasoir, on comptait les coprésidents d’honneur Nicolas Buteau, propriétaire du IGA extra Famille Buteau de Saint-Lambert-de-Lauzon, et Maïté Boily, directrice générale du Club de Golf de Saint-Georges.

Rappelons que ces deux entrepreneurs étaient également accompagnés de deux autres coprésidentes d'honneur, Mélanie Boissoneault, directrice générale et propriétaire de l'École Vision Beauce de Sainte-Marie et de la Petite École Vision de Saint-Georges, et de Andréanne Caron, pharmacienne propriétaire Proxim de Saint-Benoit et Beauceville.

Plusieurs autres participants ont également participé à cet événement virtuel afin de se faire raser les cheveux et pour dévoiler les sommes récoltées.

Défi têtes rasées 2021

En plus des nombreux ambassadeurs, plusieurs citoyens, écoles et entreprises de la Beauce ont également réalisé des défis personnalisés. Depuis janvier, douze participants de Beauce-Nord et vingt-deux participants de Beauce-Sud se sont ajoutés par ces défis.

De plus, suite à l’annonce du report de l'activité-bénéfice, Déjeuner beauceron à l’érable, qui n’a pas pu avoir lieu cette année, le montant de la vente des billets réalisée en 2020 a été comptabilisé dans la campagne 2021. Ainsi, plus de 10 000 $ ont été remis à Leucan dans le cadre de cette initiative.

La Beauce unifiée pour la cause

Rappelons que c'était la première édition où les secteurs de Beauce-Nord et de Beauce-Sud étaient réunis pour cette campagne dont l'objectif était de récolter 100 000$. Au final, la somme de 132 426$ a été récolté. Au moment d'écrire ces lignes, Leucan en Beauce acceptait encore les donations via sa page Facebook.

L'organisme en a profité pour remercier ses nombreux partenaires, participants et donateurs dans la grande Beauce. Soulignons que, pour la sixième année consécutive, Proxim était présentateur de l'événement.

Leucan offre des services aux familles touchées par le cancer pédiatrique auxquels s’ajoutent le financement de la recherche clinique et le Centre d’information Leucan. L'organisme est non subventionné et fonctionne notamment grâce à des campagnes de financement.

Chaque année, la campagne Défi têtes rasées sont très populaire. La région détient notamment le record provincial de dons pour un seul individu. En 2016, Yvon Labbé, avait récolté à lui-seul 101 500$.