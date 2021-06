Toute la Beauce est en zone orange dès aujourd'hui

C'est aujourd'hui que les MRC de Chaudière-Appalaches qui étaient toujours en zone rouge passent au palier d'alerte orange.

En effet, les MRC de Beauce-Sartigan, Robert-Cliche, Montmagny et L'Islet rejoignent maintenant le reste de la région.

La MRC du Granit dont font notamment partie les municipalités de Saint-Robert-Bellarmin, Saint-Ludger, Lac-Drolet, Lambton et Courcelles descend également au niveau d'alerte orange.

En réalité, c'est partout au Québec que les territoires qui étaient encore en zone rouge basculent en zone orange.

Voici les mesures qui s'appliquent dorénavant pour ces régions:

La réouverture des restaurants (maximum de deux personnes par table, accompagnés, s’il y a lieu, de leurs enfants d’âge mineur, ou des occupants d’une même résidence privée par table);

Le retour en classe à temps plein pour les élèves de 3e, 4e et 5e secondaire;

Un maximum de 100 personnes dans les lieux de culte (à l’exception des mariages et des funérailles qui sont limités à 25 personnes).

Les salles d’entraînement (gyms) peuvent rouvrir, mais le port du couvre‑visage demeure obligatoire.

Les rassemblements intérieurs sont toujours interdits aux visiteurs d’une autre adresse, sauf pour une personne résidant seule, avec ses enfants à charge s’il y a lieu.

Allègements des mesures dans les milieux de vie pour aînés

La ministre Marguerite Blais a également annoncé des allègements dans les milieux de vie vendredi pour tous les paliers d'alerte.

En zone orange, une personne à la fois pourra se rendre dans les milieux de vie. D'ailleurs, dans tous les paliers, les visiteurs n'auront plus à prendre de rendez-vous. Les personnes pourront également se joindre à eux lors des repas, selon certaines conditions qui varient en fonction des paliers d'alerte.

De plus, les résidents d'une même résidence privée pour aînés qui auront eu deux doses de vaccin pourront se côtoyer à l'intérieur de leur unité locative, et ce, peu importe le palier d'alerte. En ce qui concerne les salles à manger, quatre résidents seront permis par table en zone orange. De plus, plusieurs activités de loisir pourront reprendre selon certaines conditions.

Prochaine étape de déconfinement

Rappelons qu'une nouvelle étape de déconfinement est prévue à compter du 11 juin 2021. Les terrasses extérieures des bars pourront accueillir la clientèle, à condition de respecter un maximum de deux adultes par table, provenant d’adresses différentes. Les occupants d’une même résidence privée pourront être ensemble à la même table.