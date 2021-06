Deux autres jours de grève annoncés dans le milieu de la santé

Les syndicats représentant le personnel de bureau, les techniciennes, techniciens et professionnel-les de l’administration du CISSS de Chaudière-Appalaches affiliés à la CSN, annoncent deux premières journées de grève les 21 et 22 juin.

Ce premier débrayage en santé et services sociaux du côté de la CSN, s’inscrit dans un mouvement de grève touchant l’ensemble des réseaux publics. Le 8 et 9 juin, les professionnels de la santé de l’Alliance des professionnels et des techniciens de la santé (APTS), avaient également organisé deux journées de grève.

« Après la crise qu’on vient de traverser, alors que les besoins étaient déjà énormes, nous pensions bien que nous pourrions conclure une entente satisfaisante sans avoir recours à la grève, » déplore la présidente du Syndicat du personnel de bureau, des techniciens et des professionnels de l’administration de Chaudière-Appalaches (CSN), Annie Dubois.

Rappelons que la négociation entre la CSN et la partie patronale est en cours depuis près de deux ans et la convention collective est échue depuis plus d’un an.

« [Le gouvernement] veut maintenir le statu quo des conditions de travail de la plupart du personnel, alors qu’on sait qu’elles sont intenables. Pire encore, il propose encore à ce moment-ci des reculs aux conditions de travail », ajoute Annie Dubois.



La FSSS–CSN réclame notamment un « coup de barre » dans les mesures d’attraction et de rétention du personnel.

Les services essentiels seront assurés durant la grève, assure le syndicat. Rappelons que la CSN a notamment obtenu auprès du Tribunal administratif du travail l’obligation, pour le personnel-cadre, de contribuer au maintien des services essentiels.

Les syndicats CSN représentent près de 20 000 personnes œuvrant dans presque toutes les catégories du réseau de la santé et des services sociaux de Québec et de Chaudière-Appalaches.