Centraide investit un montant record de 15 M$

L'organisme Centraide Québec et Chaudière-Appalaches vient d'annoncer que la générosité dont ont fait preuve ses milliers de donateurs lui permettra de redonner un montant record de 15 000 511 $ aux communautés de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches en 2021.

Un total de 215 organismes et projets communautaires pourront bénéficier de cette aide financière pour poursuivre leur mission auprès des personnes en situation de pauvreté ou d’exclusion sociale.

L’équipe de Centraide a parcouru le territoire desservi par l’organisation avec sa Caravane des investissements pour aller à la rencontre des différentes communautés qui bénéficieront de ce soutien financier.

Lors de cette tournée virtuelle, des acteurs clés de la région de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches ont eu l’occasion d’échanger avec Isabelle Genest, nouvellement nommée à la tête de l’organisation.

« Ce que l’on constate, c’est que la pandémie et ses contrecoups ont creusé les inégalités sociales qui affectaient déjà les personnes et les familles les plus vulnérables de notre société. Sur le terrain, les besoins sont grands, et ils le seront pour les années à venir. Chaque don recueilli chez Centraide est précieux et permet aux 215 organismes que nous soutenons de venir en aide à ceux qui en ont le plus besoin », a souligné Mme Genest.

Ces investissements auront un impact tangible pour :

► Briser l’isolement social (104 organismes)

► Assurer l’essentiel (21 organismes)

► Soutenir la réussite des jeunes (76 organismes)

► Bâtir des milieux de vie rassembleurs (14 organismes)

Notons qu'une personne sur cinq du territoire a recours aux services offerts par les organismes et projets communautaires soutenus par Centraide.