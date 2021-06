Les deux jours de grève de la Fédération de la santé et des services sociaux sont annulés

La Fédération de la santé et des services sociaux, affiliée à la CSN, a annoncé lundi matin que les deux jours de grève qui étaient prévus aujourd'hui et demain ont été annulés.

Le comité de négociation de la Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS–CSN) a indiqué avoir réalisé des progrès significatifs en négociation dans les dernières heures.

La FSSS–CSN réunira l’ensemble de ses syndicats du secteur public prochainement, lorsqu’une entente de principe globale sera constatée.

D’ici la tenue de cette instance, la FSSS–CSN ne fera aucun commentaire sur les négociations.

Rappelons que vendredi dernier, les syndicats représentant le personnel de bureau, les techniciennes, techniciens et professionnel-les de l’administration du CISSS de Chaudière-Appalaches (CSN) avaient annoncés leur participation à la grève.

De son côté, l'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS), a annoncé aujourd'hui qu'elle maintiendra la pression avec deux journées de grèves générales dans l'ensemble des régions du Québec les 21 et 22 juin.