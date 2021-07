Pauline B. Pépin : bénévole récompensée par la Fondation Santé Beauce-Etchemin

Manon Veilleux, présidente de la Fondation Santé Beauce-Etchemin (FSBE) a remis le « Prix de la présidente 2020-2021 » à Pauline Baillargeon Pépin, et ce, à titre de bénévole émérite lors de l'assemblée générale annuelle de l'organisme qui a eu lieu hier, le 13 juillet.

La femme récompensée s’est démarquée par son soutien, ses actions et son engagement constant, notamment auprès des personnes âgées vulnérables du CHSLD Richard-Busque et de leurs familles.

« Femme de convictions et de solutions, d’initiative novatrices et de projets stimulants, Mme Pépin, qui siège au conseil d’administration depuis 2016, n’hésite pas à investir ce dynamisme et cette détermination qu’on lui connaît au service des autres. Ses pairs reconnaissent sa grande générosité et son entière collaboration. Le monde a besoin de plus de gens qui ont à cœur de rendre la vie meilleure et elle, elle en est un bel exemple », a indiqué la présidente.

Bilan d'une année d’entraide et de solidarité

Malgré le contexte de la pandémie, 2020 a été une année de solidarité et de collaboration à la Fondation Santé Beauce-Etchemin. Pour preuve, malgré l’annulation d’activités diverses, les dons recueillis sur 2020-2021 totalisent 437 019 $.

Grâce à ces dons, l'organisme a pu acheter, entre autres, un échographe en électrophysiologie, rehausser l’appareil de mammographie, ajouter un exerciseur en dialyse et des chariots à médicaments en pharmacie.

« De façon pro-active, nous avons contribué à l’achat d’un ventilateur de transport utilisé lors de transferts et un « glidescope», un appareil pour intuber les patients aux soins intensifs, utilisés et fort pratiques pour traiter les patients atteints de la Covid-19 », d'expliquer Manon Veilleux.

Ce fut également une année riches de collaborations spéciales avec notamment celle initiée avec l’organisme « Parents d’anges » et l’appel aux PME effectué avec le Conseil économique de Beauce pour amasser du matériel de protection.

La Fondation a également réalisées plusieurs initiatives en matière de communications. En décembre, cinq médecins ont participé à la réalisation de la vidéo « Ensemble, on vous dit merci ! ». Puis, en février, une dizaine de capsules ont été réalisées avec la participation d’autant de personnes du milieu provenant de différents secteurs d’activités. Enfin, en collaboration avec le gouvernement du Québec, sept vidéos, sept capsules radio et autant d’imprimés axés sur les dommages collatéraux et l’importance de la vaccination ont été mis de l’avant au mois de mai.

« Cela cadrait avec notre mission de prendre soin de la santé de l’ensemble de la population. Ce qu’il faut retenir et nous en sommes particulièrement fiers, c’est qu’aucun don n’a été requis ou utilisé pour l’ensemble de ces initiatives. Pour réussir cet exploit, il a fallu de l’énergie, de l’audace, de la détermination, de multiples partenaires et une solidarité à toute épreuve. Voilà les éléments gagnants », a conclu la présidente.