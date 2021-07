Lancement de la saison du « bleuet géant »

Le regroupement des bleuetières de la Chaudière-Appalaches a lancé aujourd'hui la saison des bleuets de corymbe, des baies bleues nettement plus grosses que les bleuets sauvages.

Prêtes une semaine plus tôt qu'à l'habitude, ces baies ne seront disponibles que jusqu’au début de septembre. L'auto-cueillette est d'ailleurs l'occasion de faire une sortie amusante et savoureuse en famille.

« Plusieurs bleuetières proposent des infrastructures et activités pour bonifier l’aventure à la ferme : j’invite donc les familles de la région à aller s’amuser et à se régaler à la bleuetière la plus près de chez elles », a indiqué Jean-Yves Goulet, président du Regroupement.

Notons que les producteurs ont redoublé d’efforts pour conserver l’accès aux diverses installations, qu’il s’agisse de restaurants et de comptoirs de crème glacée, de jeux pour enfants, de mini-fermes, d’aires de pique-nique, ainsi que de dégustations et de vente de produits transformés. Les règles sanitaires avec lesquelles tous sont déjà familiers sont soigneusement respectées.

Selon Christian Lacroix, conseiller en horticulture au ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ), la récolte 2021 s’annonce généreuse. Contre toute attente, les gelées de la fin mai ont épargné la majorité des producteurs. L’alternance de journées pluvieuses et ensoleillées, sans chaleur excessive, a favorisé une croissance vigoureuse des bleuetiers.

Déjà, les fruits atteignent un bon calibre. Cette année, le bleuet en corymbe portera bien son surnom de « bleuet géant ».

Rappelons qu'EnBeauce.com vous a préparé une liste d'endroits où ramasser des baies en Beauce, lisez-là dans cet article.