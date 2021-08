Festival des Gaulois en Beauce: le CISSS satisfait de la décision de la cour

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Chaudière-Appalaches et sa direction de Santé publique se disent satisfaits de la décision rendue par la Cour du Québec, en lien avec les mesures sanitaires applicables dans le cadre de l’événement « Festival des Gaulois en Beauce » qui doit se tenir dès aujourd'hui et pour toute la fin de semaine à Saint-Benoît-Labre.

L’objectif de la Direction de santé publique du CISSS de Chaudière-Appalaches d’avoir saisi le Tribunal du dossier était de s’assurer que les mesures sanitaires en vigueur, pour les événements extérieurs et festivals, soient bien respectées par les organisateurs.

Afin de s’assurer de pouvoir bien protéger la santé et la sécurité de la population, et afin d’éviter que les efforts collectifs réalisés jusqu’à maintenant par les citoyens de Chaudière-Appalaches ne soient minés, la Direction de santé publique a tenté de soutenir de différentes façons les organisateurs depuis plusieurs semaines dans leurs démarches pour qu’ils appliquent les mesures en vigueur lors de l’événement.

Comme c’est le cas pour tous les événements extérieurs et festivals, la Direction de santé publique du CISSS de Chaudière-Appalaches a ainsi demandé aux organisateurs, au préalable et sans succès, qu’ils s’engagent à se conformer aux mesures sanitaires applicables au moment de l’événement. Des délais supplémentaires ont même été offerts aux organisateurs, encore là, sans avoir obtenu de retour de leur part.

Cette dernière a alors fait suivre un ordre de santé publique en vertu de la Loi sur la santé publique le 30 juillet dernier. Malgré toutes ces démarches réalisées, comme les organisateurs ont fait part de leur refus de respecter l’ordre émis, le CISSS de Chaudière-Appalaches et sa Direction de santé publique n’ont pas eu d’autres choix que de saisir le Tribunal du dossier, dans le but de protéger la santé de la population.

Partout au Québec, la tenue des festivals et événements doit répondre aux exigences des mesures sanitaires gouvernementales en vigueur. En Chaudière-Appalaches, depuis le début de l’été 2021, la Direction de santé publique a accompagné plus de 40 événements qui ont été réalisés dans le respect des mesures et en toute sécurité.