Concours « Gagne ta signature beauté » : un renouveau pour Caroline Bolduc

Caroline Bolduc, résidente de Notre-Dame-des-Pins, a remporté le concours « Gagne ta signature beauté », d’une valeur de 5 500 $ organisé par Nancy Paquet et Andréanne Poulin du Complexe 10e Avenue - Complexe Signature.

La Beauceronne de 38 ans qui travaille dans une pharmacie avait plutôt pour habitude de prendre soin des autres au lieu de s’occuper d’elle. « J’aime vraiment servir les autres et m’assurer que tout le monde est toujours correct, chose que je ne faisais pas avec moi-même », a-t-elle raconté en entrevue avec EnBeauce.com.

Puis, il y a quelques semaines, elle a vue passer sur Facebook l’annonce du concours « Gagne ta signature beauté » qui offrait la possibilité à une personne qui ne prend pas assez soin d’elle, l’opportunité de trouver sa propre signature beauté et de souligner son individualité.

En lisant les critères, elle s’est rendu compte que ça lui correspondait beaucoup et a finalement décidé de s’inscrire en racontant son histoire.

« Je n’aime pas trop parler de moi et de mon histoire, sauf quand c’est pour aider à la cause, pour promouvoir un organisme ou expliquer l’importance d’un service. Jamais pour faire pitié, j'haïs ça. Pour la première fois de ma vie j’ai osé penser que je le méritais. »

Une vie de mère courageuse

En 2014, Caroline et le père de ses enfants ont appris que leur fils de trois ans avait une grave tumeur au cerveau. Six mois plus tard, ils découvraient que leur fille de six ans souffrait de la même maladie. Dès lors, cette famille s’est mise à vivre littéralement au jour le jour, suivant les envies et les humeurs de chacun.

« J’ai beaucoup pleuré les premiers jours, puis j’ai réalisé que je ne pouvais pas rester comme ça. Je devais profiter de chaque jour et de chaque moment. J’essayais de freiner mes pensées négatives le plus possible pour avoir de belles journées. On a tout fait, je n’ai aucun regret dans cette histoire. »

Malheureusement, la jeune fille est décédée 1 an et demi plus tard et son frère l’a rejoint en mai 2020.

Un renouveau mérité

Malgré qu’elle ait été un peu gênée par la tournure des événements, Caroline a remporté le concours et a été chouchoutée pendant plusieurs jours. Maquillage, coiffure, esthéticienne, et autres étaient à ses soins. À ces occasions, elle s’est rendu compte qu’elle n’avait jamais pris le temps de s’intéresser à ses propres goûts et ses envies. « On m’a demandé quelle couleur je voulais pour mes ongles et je n’ai même pas su répondre. Je ne sais pas ce que j’aime. »

Elle pensait en fait que ces rendez-vous elle les prendrait au fil de l’année, pas que tout se ferait rapidement comme ça a été le cas.

« J’étais très surprise de devoir prendre une journée pour moi, c’était pas facile, j’étais très incertaine dans mes décisions d'esthétiques. Je me suis rendu compte que j’avais vraiment de la misère à m’abandonner comme ça. Je suis là pour écouter les autres et prendre soin des autres, ça m’a fait bizarre qu’on prenne soin de moi de cette façon. »

Mais malgré toutes ses appréhensions et ses questionnements, la femme qui ne planifiait plus rien à l’avance depuis sept ans a vraiment apprécié son expérience.

« C’est plus que des soins que j’ai gagnés, c’est une thérapie. C’est un renouveau. Je ne suis pas du genre à attirer l’attention sur moi. Là c’est venu chercher une estime de moi que je n’avais pas, ce n’est pas encore gagné mais c’est en processus. »

Une soirée surprise

Après avoir passé la journée de jeudi à prendre soin d’elle, Caroline était invitée pour un 5 à 7 avec les partenaires du concours. Pas très à l’aise d’être au centre de l’attention lors de cet événement, elle a demandé à une amie de l’accompagner.

« En arrivant j’ai découvert que toute ma famille était là, mes sœurs, mes parents, mes amis proches aussi, tous ceux qui m’ont soutenus dans les bons comme dans les mauvais moments. Chacune de ces personnes a toujours été là pour moi. J’ai beaucoup pleuré, je ne m’y attendais vraiment pas. Ça m'a vraiment touché, je ne suis pas habituée à ça. »

Cette soirée a conclu à merveille les moments qu’elle avait passés avec chacun des partenaires au cours des derniers jours.

Rappelons qu’elle a eu le droit à :

un relooking capillaire, par Nancy Paquet

une pose d’ongles Mains & Pieds, par Création Beauté Aline

une séance de maquillage et un cours pour apprendre à le reproduire, par Alissa Lessard

du maquillage permanent, par Isabelle Plante Artiste en maquillage permanent

un service de stylisme et une fiche descriptive de la silhouette, par Alissa Lessard

des soins capillaires, par Kérastase

des outils et des produits coiffants, par Concept Jp

des vêtements adaptés aux dernières tendances, par la Boutique VICKIE

des chaussures pour toutes les occasions, par David Lacasse Chaussures Pop

des soins de la peau adaptés et une épilation, par Alexandra Roy Esthétique

un nettoyage dentaire, réparation et blanchiment, par Mélissa Roy du Centre Dentaire St-Georges

des douceurs sucrées, par Vicky Loignon O D'érable signature

une séance photo portrait et 15 photos retouchées, par Marie-Ève Falardeau Photographe

10 blocs de 30 minutes d'entraînement privé et suivi en nutrition; par le Centre Hamann

un souper Sushis à la maison pour huit personnes, par Kevin Gagnon du Yuzu Sushi

« Oui ça m’a donné le goût de continuer un peu. J’aime vraiment mes cheveux par exemple, c’est sûr que je vais continuer à garder mes mèches. Avant je ne me séchais même pas les cheveux, mais là j’ai plus envie de prendre le temps. C’est sur qu'il y a des choses qui vont rester. »

Caroline Bolduc se dit très reconnaissante auprès des organisatrices Nancy Paquet et Andréanne Poulin qui étaient très attentionnées à son égard, ainsi qu’à toutes les personnes qu’elle a rencontrées.

« J’ai rencontré plein de monde merveilleux, tous ceux qui ont embarqué dans ça ont été généreux en donation, mais surtout de leur temps et de leur patience avec mes insécurités. »

Parfois il faut reconnaître qu’on mérite du bon temps, que c’est bon de prendre soin de soi.

« Je suis très contente de l’avoir fait, ça me fait voir qu’il y a plus en moi que ce que je pensais. »