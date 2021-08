Le souper-spectacle « Sous les Étoiles » récolte 192 012 $ pour Moisson Beauce

La Fondation Moisson Beauce a récolté plus de 190 000 $, le 21 août, lors de la 2e édition du souper-spectacle « Sous les Étoiles ». Un total de 2 000 personnes ont participé à cet évènement qui était diffusé en direct chez les gens, de partout à travers le Québec.

La soirée caritative était sous la présidence d’honneur de Monsieur Jean-Pierre Thabet, vice-président aux opérations chez Boa-Franc et était une présentation de Desjardins.

Les convives ont pu assister à une prestation musicale et artistique de plusieurs artistes québécois : Kim Richardson, Lulu Hughes, Jonas Tomalty, Marie‐Élaine Thibert, Maxime Landry et la participation spéciale de 2Frères, Noir Silence, Robby Johnson et Serge Denoncourt, sous la direction musicale d’Antoine Gratton et des musiciens. La soirée était animée par Anick Lemay.

De plus, les gens pouvaient participer à la collecte de fonds via un encan interactif et il y a eu la présentation de capsules de sensibilisation à la cause de l’insécurité alimentaire. En effet, trois familles ont choisi de vivre « L’Expérience » de se plonger dans la réalité de ceux qui vivent à faible revenu : la famille Mélanie et Jean-Pierre Thabet, la famille Marie Champagne et Martin Blouin et la famille Raymonde Poulin et Philippe Vinot. Par leur engagement dans cette expérience, ces trois familles ont réussi à toucher le cœur des participants et sensibiliser face aux réalités quotidiennes des personnes qui vivent à faible revenu.

« Merci à la formidable équipe du comité organisateur, à tous les artistes qui nous ont offert ce spectacle et à tous les partenaires, donateurs et collaborateurs qui ont rendu possible l’événement. Merci également à tous les participants. À vous tous qui avez fait de cette soirée un témoignage d’entraide et de soutien à la cause de l’insécurité alimentaire, vous avez ma plus profonde reconnaissance », souligne Marie Champagne, directrice générale de Moisson Beauce.

Comité organisateur

Le comité organisateur composé de : Anne Paquet, Nicole Jacques, Sabrina Nadeau et Sylvie Labrosse était sous la direction d’Hélène Rodrigue.

Les partenaires

Le président d’honneur Jean-Pierre Thabet, Caisses Desjardins de la région Chaudière-Sud et Etchemin, Diamant Rouge : Boa-Franc Diamant : Banque Nationale, Manac, Nova Steel et Valeurs Mobilières Desjardins - équipe Moreau Bergeron Paré.

La production de ce spectacle a été possible grâce à Kathleen Gagnon (Hekate Productions), Olivier Loubry et à leur équipe.