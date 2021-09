Ordre du mérite géorgien: portrait de Jean-Louis Lemieux

Le 15 septembre, la Ville de Saint-Georges a honoré cinq bénévoles durant la cérémonie de l'Ordre du mérite géorgien. Voici le premier des cinq portraits des nouveaux récipiendaires.

Jean-Louis Lemieux est arrivé de Rivière-du-Loup en 1974, Jean-Louis Lemieux ne perd pas de temps et s’implique rapidement au sein de sa communauté d’adoption. Dès lors, il a le désir de contribuer au développement de son nouveau milieu de vie.

C’est donc avec une bonne dose d’ambition et l’ardeur qu’on lui connaît que Jean-Louis débute sa nouvelle carrière. Son lien d’emploi avec la Ville Saint-Georges-Ouest est à titre de directeur des Loisirs. Fonctions qu’il occupera jusqu’en 1989.

Il faut se rappeler qu’à cette époque, le mot « loisir » n’était pas un terme faisant partie du vocabulaire courant. Les occasions de loisirs elles-mêmes, n’étant que très peu développées pour ne pas dire inexistantes.

Athlète et organisateur dans de multiples événements, c’est avec constance qu’il participe au développement de sa municipalité par ses engagements professionnel et communautaire qu’on pourrait qualifier d’indéfectibles.

Milieu de la décennie ’70 : ses actions sont dirigées vers les jeunes et les sports. Plusieurs d’entre elles sont d’abord réalisées dans le cadre de son travail, dont :

- Support à des groupes de jeunes pour le programme Katimavik

- Mise en place d’une ligue de hockey sur glace extérieure et hockey bottine afin de permettre aux jeunes à faibles revenus de participer à des sports hivernaux organisés

- Mise en valeur du parc des Sept-Chutes (sentiers Ruée vers l’ouest et piste d’hébertisme)

- Adoption d’un ours qui mènera à la création du minizoo au parc des Sept-Chutes

- Membre du Comité organisateur des Jeux du Québec d’été à Saint- Georges 1979

Ne ménageant pas ses efforts ni ne comptant son temps pour son travail,

Jean-Louis s’implique également de façon bénévole. Notons :

- Membre du CA de la Fédération de baseball et softball Québec pendant 8 ans

- Participant du CA du Tournoi COMRIE de 1974 à 1989

- Membre fondateur du Gala du mérite sportif beauceron en 1977. Il est demeuré au conseil d’administration les 15 premières années puis a effectué un retour de 2016 à 2019.

- Participe à la création de la Ligue de Softball mineure (plus de 40 municipalités) en 1979 et à la Ligue de Softball féminine (B)

Dans les années ’80, il poursuit activement ses implications en bonifiant encore plus le volet bénévolat en étant :

- Instructeur au hockey (Junior et Pee-Wee)

- Animateur des activités de financement de Canards illimités (1982 à 1990)

Les décennies ’90 et 2000 ne sont pas en reste. En effet, pendant la période 1994-2004 à travers sa propre entreprise, (Toutes Impressions), Jean-Louis contribue à l’intégration de personnes handicapées au marché du travail en collaboration avec l’organisme Le Rappel.

Plus récemment, et toujours de façon bénévole, il participe à la relance du baseball à Saint-Georges. En effet, il est membre fondateur du CA des Jarrets Noirs au niveau baseball sénior (2010 à aujourd’hui).

De plus, il organise et planifie la mise en place du mur des célébrités du Gala du mérite sportif beauceron au centre sportif Lacroix-Dutil dans le cadre des célébrations du 40e anniversaire du gala.

Grâce à son style de gestion et au soutien qu’il apporte, Jean-Louis a fait grandir de très nombreuses personnes, plus particulièrement des jeunes, en confiance et en expérience. Plusieurs de ces personnes sont maintenant fortement impliquées dans la vie de notre communauté.

Ses capacités d’analyse, sa capacité de dire les choses, sa capacité de rallier les gens apportent une contribution inestimable pour toute organisation. Audacieux, bon négociateur, il contribue au succès d’estime et financier des organisations dans lesquelles il s’implique.

Son intérêt pour les sports est manifeste. Agile sur ses patins, il a décroché en 2016 le titre de Champion mondial du hockey sénior (65 ans et plus) remporté avec les Vétérans de Beauce à Windsor, Ontario.

Par son engagement envers le développement de la Ville et de la région, il a contribué à situer Saint-Georges comme pôle attractif, notamment sur la scène sportive. Sa foi sur une jeunesse engagée a d’ailleurs inspiré plusieurs projets mobilisateurs dans notre région.

Rien n’arrête Jean-Louis, pas même une pandémie. En effet, il a travaillé au cours de la dernière année sur la mise en place d’un projet alimentaire. Son rêve : que tous les enfants des écoles primaires du CSSBE apprennent à démarrer leurs semis de jardin (plants de tomates, concombres, etc.) et à faire pousser leur propre jardin. Ce projet devrait éclore au printemps 2022.

À ce jour, nul ne saurait vraiment dire si c’est Jean-Louis qui a adopté la Beauce ou si c’est la Beauce qui l’a adopté. Qu’importe. Nous comptons aujourd’hui parmi les nôtres un citoyen engagé, altruiste, qui a exercé et exerce encore un leadership important dans notre milieu et nous lui en sommes très reconnaissants.

Pour toutes ces raisons et pour tout le support apporté aux jeunes, aux sports et aux divers organismes au cours des 45 dernières années, M. Jean-Louis Lemieux, soyez le bienvenu à l’Ordre du mérite georgien.