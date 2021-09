COVID-19: 42 nouveaux cas positifs en Chaudière-Appalaches

Ce sont 42 nouveaux cas positifs à la COVID-19 qui ont été confirmés en Chaudière-Appalaches, selon la Santé publique régionale dans son bilan publié aujourd'hui.

Dans l'ensemble du territoire administratif, les hospitalisations ont grimpé encore de trois pour passer de 17 à 20, avec trois personnes aux soins intensifs (-2).

Le nombre de cas actifs a légèrement baissé de cinq (384).

Cette situation épidémiologique qui prévaut dans la région de la Chaudière-Appalaches inquiète la Direction régionale de santé publique du CISSS qui a lancé un appel à la mobilisation auprès des citoyens, plus tôt aujourd'hui.

Pour l'ensemble du Québec, les plus récentes données sur l'évolution de la COVID-19, pour les dernières 24 heures, font état de :

- 469 nouveaux cas, pour un total de 408 931 personnes infectées;

- 391 583 personnes rétablies;

- Six (6) nouveaux décès, pour un total de 11 362 décès;

- 321 hospitalisations, soit une augmentation de 22 par rapport à la veille, avec 37 nouvelles entrées et 15 nouvelles sorties;

- 94 personnes aux soins intensifs, soit une diminution d'une (1) par rapport à la veille, soit neuf (9) nouvelles entrées et 10 nouvelles sorties;

- 22 068 prélèvements réalisés le 26 septembre.

Pour ce qui est de la vaccination, 7 218 doses administrées s'ajoutent, soit 6 629 dans les dernières 24 heures et 589 avant le 27 septembre, pour un total de 12 867 824 doses administrées au Québec.

Hors Québec, ce sont 183 642 doses au total qui ont été administrées, pour un total cumulé de 13 051 466 doses reçues par les Québécois.