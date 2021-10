Un pavillon nommé en l’honneur de Pauline B. Pépin 

Le pavillon principal du CHSLD Richard-Busque du CISSS de Chaudière-Appalaches, à Saint-Georges, portera désormais, en guise d’hommage, le nom d’une bénévole très active auprès des aînés, soit celui de Pauline Baillargeon Pépin.

Très impliquée, tant dans le comité des usagers de Beauce qu’au sein du comité des résidents du CHSLD Richard-Busque de 2014 à 2021, Mme Baillargeon Pépin a déployé de grands efforts au cours des trois dernières années pour recueillir des fonds en vue de l’aménagement du deuxième étage du pavillon principal de ce CHSLD.

C’est d’ailleurs à la suite de son départ du poste de présidente du comité des résidents du CHSLD Richard-Busque qu’a germé l’idée de nommer le pavillon en son honneur.

Plusieurs nouveaux aménagements et accessoires ont été ajoutés à ce pavillon pour améliorer la qualité de vie des résidents de l’endroit, notamment par l’aménagement d’une cuisinette pour les activités fonctionnelles, la mise en place d’une zone dans laquelle les résidents peuvent revivre leurs souvenirs familiaux au moyen d’objets thérapeutiques et de matériel sensoriel ainsi que la présence de petits animaux robotisés, qui, par leurs actions apaisantes, calment les résidents aux prises avec de l’anxiété.

De plus, une zone « musique » avec un piano neuf, une terrasse aménagée et agrémentée de divers espaces floraux et une section menuiserie pour stimuler les intérêts de la clientèle masculine hébergée, complètent les nouveaux aménagements du Pavillon nouvellement baptisé.

« L’engagement indéfectible de Mme Baillargeon Pépin au sein du comité des résidents et du comité des bénévoles du CHSLD Richard-Busque, tout comme au comité des usagers de Beauce, est tout simplement remarquable. Cette implication a contribué, sans contredit, au fil des ans, au mieux-être des résidents de l’endroit. Elle a, de plus, étendu son implication bénévole dans sa communauté en étant active, notamment à la Fondation Santé Beauce-Etchemin et auprès de plusieurs autres organisations de la région, ce qui est vraiment exceptionnel. Je la remercie des plus sincèrement pour toutes ces belles années d’implication bénévole », a commenté le président-directeur général par intérim du CISSS de Chaudière-Appalaches, M. Patrick Simard.

L’implication des dernières années de Mme B. Pépin lui a d’ailleurs valu récemment la plus haute distinction citoyenne de la Ville de Saint-Georges, alors qu’elle a été reçue récipiendaire de l’Ordre du Mérite Georgien. À n’en pas douter, Mme B. Pépin laissera sur son passage un CHSLD vivant, riche de sa diversité.