Ordre du mérite georgien: portrait de Pauline B.Pépin

Le 15 septembre, la Ville de Saint-Georges a honoré cinq bénévoles durant la cérémonie de l'Ordre du mérite georgien. Voici le dernier des cinq portraits des nouveaux récipiendaires.

Native de Saint-Benoît-Labre, c’est en 1969 que Pauline (Baillargeon) Pépin s’installe à Saint-Georges-Ouest.

Mariée à un entrepreneur et mère de deux enfants, Pauline demeure active sur le marché du travail jusqu’en 2005, année où elle prend sa retraite. Les différents emplois administratifs qu’elle a occupés dans plusieurs domaines développent en elle une remarquable capacité d’adaptation. Dynamique, honnête, déterminée et drôlement efficace, elle fait aujourd’hui figure de bénévole on ne peut plus active dans notre communauté.

Face aux épreuves : apprendre

En 1997, Pauline et son époux sont ébranlés par le départ prématuré d’un fils qui perd son combat contre le cancer. Il n’a que 27 ans. Durement éprouvée, son cœur de mère cherche à donner un sens à cette tragédie. Elle va de l’avant et devient bénévole à la Maison Catherine-de-Longpré. Elle y œuvre, chaque semaine, comme accompagnatrice et aide aux soins des personnes en fin de vie. Cet engagement, qui s’étend sur plusieurs années soit de 1998 jusqu’à 2005, lui permet d’apprivoiser la mort d’une autre manière.

D’aussi loin qu’elle se souvienne, Pauline apprécie la présence des personnes âgées. Aussi, elle accompagne bien volontiers sa belle-mère qui vit en résidence pour personnes non autonomes pendant plus de 15 ans. Au cours de cette période, elle mesure toute l’ampleur des besoins des aînés, leur fragilité ainsi que leur grande solitude. Convaincue qu'il y a toujours quelque chose à apprendre dans chaque circonstance, elle décide de s’impliquer avec la volonté d’améliorer le quotidien de ces personnes. C’est le début d’un bénévolat qui s’avérera d’une importance majeure pour les personnes aînées de Saint-Georges et des environs.

S’impliquer pour grandir et faire grandir

Assidue et généreuse, Pauline ne manque pas d’apporter sa contribution partout où elle le peut :

Marguillière à la Paroisse St-Georges (2006 à 2010) – elle contribue à la saine administration de la paroisse.

Bénévole et présidente du Comité des bénévoles du CHSLD Richard- Busque (2014 à 2021) – elle apporte soutien et réconfort aux aînés

Présidente du comité des Résidents du CHSLD Richard-Busque (2014 à 2021) – elle renseigne et défend les droits et les intérêts des résidents, et agit comme représentante auprès de l`établissement ou de toute autorité compétente

Bénévole à Moisson Beauce (2013 à 2021) – elle participe aux collectes annuelles pour aider les familles et les personnes vivant en situation socio-économique difficile

Trésorière et bénévole du comité des Usagers de Beauce du CSSS de Chaudière-Appalaches (2014 à 2021) – Ce comité est responsable de 3 comités de résidents. Elle défend les droits et l’intérêt collectif des usagers, accompagne et assiste, sur demande un usager qui porte plainte auprès d`un établissement, organise des conférences visant à renseigner les usagers

Administratrice de la Fondation de la Santé Beauce-Etchemin (2015 à 2021) et représentante des comités de Résidents du Comité des Usagers de Beauce – elle participe activement aux décisions du comité

De 2017 à 2021, représentante pour le Comité des Résidents aux conseil du Comité de Milieu de Vie du CHSLD Richard-Busque – elle fait le suivi des changements et améliorations de la qualité des conditions de vie des résidents par la direction et le personnel

Le bâton du pèlerin

D’emblée, Pauline n’écarte aucun sujet ou projet. Pour autant qu’il contribue à

la qualité de vie des résidents, à leur sécurité ou à leur confort, Pauline passe

à l’action et voit à sa réalisation, dans les moindres détails. Campagne de

financement, recherche de partenariats, de commandites ou de bénévoles,

démarches pour la protection des bénéficiaires, conférences d’information,

bouche à oreilles, soit ! Elle fait ce qu’il faut, quand il le faut!

Améliorer la vie de nos aînés

Connaissant les résidents et leurs milieux de vie, Pauline est toujours prête à réaliser des activités pour combler leurs moments de solitude et apporter un peu de douceur dans leurs journées.

Par sa présence, son écoute attentive, sa bonne humeur, sa créativité et son franc-parler, elle sait convaincre et mobiliser les gens autour d'elle dans un but commun : améliorer la qualité de la vie des personnes qu’elle côtoie.

Parmi les récents projets auxquels Pauline a contribué, notons : l’achat des balançoires aussi accessibles aux fauteuils roulants, l’aménagement d’une chambre de fin de vie mieux adaptée, l’acquisition des tablettes électroniques pour les loisirs, d’animaux robotisés pour calmer certains usagers, une cuisine adaptée aux résidents, des établis de bricolage pour la clientèle masculine, des murales pour égayer les locaux.

En mars 2020, au moment où a débuté le confinement en raison de la pandémie, le CHSLD Richard-Busque fut le premier centre en Beauce-Etchemin et l’un des premiers au Québec à mettre en place un mode de communication avec les familles via les tablettes électroniques (tablettes jusque-là utilisées pour les loisirs). Une initiative coordonnée par les bénévoles du centre.

Quand elle accepte un poste, ce n’est pas pour le titre, mais bien pour la cause. Ses qualités organisationnelles, sa détermination et son sens de la justice font d’elle une leader qui sait motiver les troupes.

À travers son bénévolat, Pauline fait sentir que chaque individu n’est pas que bénéficiaire de services, mais une personne à part entière. Le bénévolat est pour elle une expérience enrichissante qui donne un sens à la vie et dignité aux personnes.

Lorsqu’on souligne ses initiatives et ses réussites, et elles sont nombreuses, Pauline répond spontanément « c’est le résultat d’un beau travail d’équipe ».

Passer à autre chose et continuer à réussir

Depuis plus de 23 ans qu’elle s’active dans les causes touchant les ainés, la santé, mais aussi, les familles et les personnes en fin de vie. Chez nous, il est évident que l'engagement et la détermination de Pauline Pépin ont teinté de façon positive les dossiers touchant le mieux-être des personnes âgées. Son impact dans notre milieu est indéniable et nous lui en sommes très reconnaissants.

Madame Pauline Pépin, au nom de toutes les personnes et familles ayant bénéficié de votre engagement bénévole indéfectible et en guise de reconnaissance, recevez en remerciement des services rendus le titre de membre de l’Ordre du mérite de Saint-Georges.