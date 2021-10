Le CISSS répond à l'appel de la RPA Seigneurie Le Jasmin

Le CISSS de Chaudière-Appalaches a donné suite à l'appel de soutien lancé publiquement par l'administration de la RPA Seigneurie Le Jasmin de Saint-Georges, aux prises avec 27 résidents positifs à la COVID-19.

« J'ai été écoutée et entendue », a déclaré la directrice générale de la résidence, Catherine Paré, lors d'un bref entretien téléphonique avec En Beauce.com. Plus tôt, cette semaine, elle avait reproché aux autorités de la santé publique régionale de l’avoir abandonnée à son triste sort.

Mme Paré a confirmé que le CISSS avait bel et bien offert et mis en oeuvre des solutions temporaires de soutien pour aider son établissement, notamment pour une bonne partie des soins. On a aussi dépêché sur place un coach pour l'hygiène/salubrité et un agent de sécurité.

La directrice générale a signalé que son message relayé par la voie des médias avait créé un « capital de sympathie » qui s'était traduit par l'embauche d'un préposée aux bénéficiaires qui est venue offrir ses services alors qu'une agence de placement de personnel lui a également fait signe.

« On travaille touts dans le même sens », a indiqué Mme Paré

Assurer des soins de qualité aux aînés

Les responsables du CISSS de Chaudière-Appalaches n'estiment pas s'être défilés face à ce qui arrive à la RPA Seigneurie Le Jasmin.

« Nous sommes présents dans cette éclosion [au RPA Seigneurie Le Jasmin].. Nous sommes en partenariat avec ces milieux. On est toujours responsables de la qualité des services donnés, notamment pour ce qui est des soins professionnels avec nos infirmières. Notre appui ne se traduit pas toujours pas l'envoi direct d'employés pour combler les besoins car le but aussi est que l'établissement soit autonome dans son fonctionnement » a expliqué à EnBeauce.com Julie Émond, directrice adjointe du programme de soutien à l'autonomie des personnes âgées au CISSS Chaudière-Appalaches.

Lors de la première vague de la pandémie, les résidents atteints de la COVID-19 étaient systématiquement sortis des établissements pour ne pas favoriser la propagation du virus.

Mais puisque les aînés sont maintenant adéquatement vaccinés, on les place plutôt en isolement dans leur quartier en assurant le traitement et les soins au sein de la résidence.

« Cela a aussi une incidence plus positive car les personnes âgées encaissent généralement très mal le déracinement, de leur milieu de vie, même passager », de faire marquer Mme Émond.