COVID-19 en Chaudière-Appalaches: 40 des 61 nouveaux cas sont en Beauce

La COVID-19 s'est propagée à 61 nouvelles personnes de Chaudière-Appalaches, dont 40 se trouvent en Beauce, révèle le bilan de la Santé publique régionale publié aujourd'hui.

La répartition va comme suit: 26 cas positifs de plus pour la MRC Beauce-Sartigan, huit (8) pour celle de La Nouvelle-Beauce et enfin six (6) pour Robert-Cliche.

Le nombre de cas actifs est à 477.

Dans l'ensemble du territoire administratif, les hospitalisations ont baissé à 10 (-3) avec une personne aux soins intensifs.

Pour l'ensemble du Québec, les plus récentes données sur l'évolution de la COVID-19, pour les dernier jours, font état de :

- 512 nouveaux cas, pour un total de 417 188 personnes infectées;

- 400 777 personnes rétablies;

- Sept (7) nouveaux décès, pour un total de 11 429 décès;

- 298 hospitalisations, soit une augmentation de sept (7) par rapport à la veille, soit 21 nouvelles entrées et 14 nouvelles sorties;

- 75 personnes aux soins intensifs, soit une augmentation de trois (3) par rapport à la veille, soit sept (7) nouvelles entrées et quatre (4) nouvelles sorties;

- 26 148 prélèvements réalisés le 11 octobre.

Pour ce qui est de la vaccination, 9 806 doses administrées s'ajoutent, soit 9 336 dans les dernières 24 heures et 470 avant le 12 octobre, pour un total de 13 043 540 doses administrées au Québec.

Hors Québec, ce sont 202 369 doses au total qui ont été administrées, pour un total cumulé de 13 245 909 doses reçues par les Québécois.