COVID-19 en Chaudière-Appalaches: 73 des 95 nouveaux cas sont en Beauce

La COVID-19 s'est propagée à 95 nouvelles personnes de Chaudière-Appalaches, dont 73 se trouvent en Beauce, révèle le bilan de la Santé publique régionale publié aujourd'hui.

La majorité d'entre eux ont été répertoriés dans la MRC Beauce-Sartigan qui compte 67 nouveaux cas. Il y en également quatre de plus en Nouvelle-Beauce et deux en Robert-Cliche.

Ceci fait en sorte que la Beauce est le secteur où le taux de cas actifs par 100 000 habitants est le plus élevé au Québec. Ce taux est à 434, loin devant d'autres secteurs plus populeux, comme Montréal et Laval.

Dans l'ensemble du territoire administratif, les hospitalisations sont toujours à 10 avec une personne aux soins intensifs.

Pour l'ensemble du Québec, les plus récentes données sur l'évolution de la COVID-19, pour les dernier jours, font état de :

- 644 nouveaux cas, pour un total de 417 832 personnes infectées;

- 401 287 personnes rétablies;

- Deux (2) nouveaux décès, pour un total de 11 431 décès;

- 298 hospitalisations, un nombre resté stable par rapport à la veille, soit 30 nouvelles entrées et 30 nouvelles sorties;

- 76 personnes aux soins intensifs, soit une augmentation d'une par rapport à la veille, soit cinq (5) nouvelles entrées et quatre (4) nouvelles sorties;

- 32 869 prélèvements réalisés le 12 octobre.

Pour ce qui est de la vaccination, 12 231 doses administrées s'ajoutent, soit 11 774 dans les dernières 24 heures et 457 avant le 13 octobre, pour un total de 13 055 771 au Québec.

Hors Québec, ce sont 203 712 doses au total qui ont été administrées, pour un total cumulé de 13 259 483 doses reçues par les Québécois.