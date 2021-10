La désinformation joue un rôle important dans la propagation de la COVID-19 en Beauce, selon Dre Liliana Romero

Voir la galerie de photos

La désinformation et les fausses nouvelles, véhiculées notamment au sein de la population défavorisée économiquement, seraient des facteurs importants qui expliqueraient en partie le haut taux de propagation de la COVID-19 en Beauce, selon la directrice de la santé publique régionale de Chaudière-Appalaches.

« Il y a des facteurs au niveau social et au niveau démographique qui font que cette situation [de la COVID-19] soit plus difficile dans la Beauce parce qu'il y a plusieurs personnes qui vivent dans la défavorisation sociale et matérielle. On sait qu'il y a 20% des personnes qui n'ont pas de diplôme secondaire. Autour aussi de 20% qui sont sans emploi. Ce sont des facteurs de base qui font que la désinformation et les fausses croyances sont répandues auprès de la communauté », a déclaré Dre Liliana Romero en entrevue vidéo accordée à EnBeauce.com.

Cela fait en sorte que les mesures sanitaires de base pour contrer le coronavirus (lavage de mains, distanciation sociale, etc.) sont de plus en plus ignorées. « Cette désinformation a aussi accentué la méfiance de plusieurs à l'égard des vaccins et tout ce qui provient des entités gouvernementales », poursuit-elle, alors que la vaccination demeure, à ses yeux, la voie pour venir à bout de la pandémie.

Selon les données publiées hier par la CISSS de Chaudière-Appalaches, le taux de vaccination contre la COVID-19 dans les trois MRC de la Beauce était le suivant:

Beauce-Sartigan

71% (1 dose) - 69% (2 doses)

Robert-Cliche

71% (1 dose) - 69% (2 doses)

Nouvelle-Beauce

73% (1 dose) - 71% (2 doses)

Ensemble de Chaudière-Appalaches

77,1% (1 dose) - 75,2% (2 doses)

Des données qui stagnent depuis plusieurs semaines alors que les autorités multiplient les occasions de se faire administrer des doses par les Vaccibus et les sites temporaires dans les localités.

Éclosion dans les écoles

Le virus de la COVID-19 est particulièrement présent dans les écoles du Centre de services scolaires de la Beauce-Etchemin alors que le dernier bilan diffusé aujourd'hui ajoutait 35 nouveaux diagnostics positifs dans 17 écoles du territoire.

Une éclosion majeure frappe l'école des Deux-Rives de Saint-Georges. Lundi, la confirmation de 54 nouveaux cas positifs de COVID-19 au sein de l'établissement a forcé l'ajout de 10 groupes supplémentaires d’élèves en isolement strict à la maison ainsi que le prolongement de l’école à distance pour les groupes du primaire et du cheminement particulier jusqu’au 22 octobre inclusivement.

Hier aussi, la Direction de la santé publique a avisé qu’elle effectuera un dépistage massif de COVID-19 à l’école Lacroix et à l’école des Petits-Castors demain et jeudi.

D'ailleurs samedi dernier, 16 octobre, Dre Romero a fait parvenir, via le CSSBE, une lettre aux parents des enfants fréquentant une école touchée par une éclosion majeure de COVID-19 imposant de nouvelles mesures « qui doivent être respectées de façon stricte afin de limiter le plus possible la transmission de la COVID-19 parmi les enfants, leurs proches et la communauté » :

1. Les enfants visés en objet ne peuvent se présenter à des activités sociales, culturelles ou sportives de groupes et ce, jusqu’au 25 octobre inclusivement.

2. Si vous avez reçu une lettre de consignes spécifiques pour le groupe de votre enfant, il est important de respecter les consignes qui s’appliquent à votre enfant, notamment si un isolement strict à la maison est demandé.

Or, EnBeauce.com a appris qu'au cours du week-end, certains parents, dont les enfants étaient visés par la notification de la DSP, auraient « forcé la note » pour que leurs enfants puissent participer malgré tout à leurs activités, notamment sportives.

Cela a même amené le service des Loisirs de la Ville de Saint-Georges à émettre un avis hier sur sa page Facebook: « Considérant la situation actuelle qui sévit à l’école des Deux-Rives et conformément aux consignes émises par la Santé publique, nous vous avisons que les élèves fréquentant cette école ne pourront pas se présenter aux activités se déroulant au centre sportif Lacroix-Dutil. Ceci inclut le hockey, le patinage artistique, le patinage libre. Ainsi que nos activités à la Polyvalente de Saint-Georges, notamment, le badminton le bain libre. Et ce, jusqu'au 25 octobre inclusivement. Nous sommes désolés des inconvénients. »

Écoutez l'intégrale de l'entrevue vidéo avec Dre Liliana Romero.