Deux nouveaux moniteurs physiologiques pour l'unité mère-enfant de l'Hôpital de Saint-Georges

L’unité mère-enfant de l’Hôpital de Saint-Georges s’est procuré deux nouveaux moniteurs physiologiques.

Cela a été possible grâce aux octrois consentis par Opération Enfant Soleil et en collaboration avec la Fondation Santé Beauce-Etchemin.

« Ces équipements médicaux permettent de prendre les signes vitaux et d’assurer un suivi des fonctions vitales chez la clientèle pédiatrique et celle de la néonatalogie. En étant relié à la console centrale du département, il y va aussi de la sécurité des enfants et de celle de nos poupons », font valoir l’infirmière assistante-chef, Cindy Pomerleau et sa collègue, Catherine Goupil.

Chef de service de l’unité mère-enfant et de la pédiatrie, Annick Payeur insiste également sur le fait que d’avoir accès à l’utilisation de ces moniteurs physiologiques ici, chez nous, permet d’éviter le transfert d’un enfant ou d’un nouveau-né vers un autre centre hospitalier.

« Ces appareils de haute technologie assurent la meilleure des surveillances, et ce, en continu », dit-elle.

Le coût des moniteurs physiologiques se chiffre à 60 000 $ . En 2020 et en 2021, Opération Enfant Soleil avait fait un don de 50 000 $ alors que la Fondation Santé Beauce-Etchemin avait ajouté la différence pour compléter l’acquisition.

En moyenne, chaque année, il y a quelque sept 750 naissances à l’Hôpital de Saint-Georges du CISSS de Chaudière-Appalaches.