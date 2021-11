Rappel des produits antisudorifiques en aérosol Old Spice et Secret

Santé Canada a émis un rappel sur les produits antisudorifiques en aérosol Old Spice et Secret en raison de la détection de benzène.

Cette substance est considérée cancérogène pour l’humain. L’exposition qui peut se produire par inhalation, par voie orale et par contact cutané, peut causer des cancers comme la leucémie et le cancer du sang de la moelle osseuse, ainsi que des troubles sanguins présentant un danger de mort.

Selon les modélisations de l’exposition et les évaluations du risque de cancer publiées par l’Agence de protection de l’environnement des États‑Unis (EPA) (base de données IRIS), l’exposition quotidienne aux concentrations de benzène détectées dans les produits rappelés ne devrait pas avoir d’effets nocifs pour la santé.

En date du 24 novembre 2021, l’entreprise n’a reçu aucune déclaration d’incident ou de lésion en lien avec l’utilisation de ces produits au Canada.

Ce que vous devriez faire

Les consommateurs devraient immédiatement cesser d’utiliser les produits rappelés et les jeter.

Pour obtenir des détails, les consommateurs devraient communiquer avec le service à la clientèle au 1 888 339‑7689 entre 9 h et 18 h (HNE) du lundi au vendredi. Les consommateurs peuvent aussi consulter les sites www.oldspice.com et www.secret.com pour obtenir de plus amples renseignements sur les produits touchés et sur le processus de remboursement des produits admissibles. Les consommateurs devraient communiquer avec leur médecin ou leur professionnel de la santé s’ils présentent des problèmes pouvant être liés à ces produits.