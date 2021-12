COVID-19 : les nouveaux cas baissent de plus de la moitié en Chaudière-Appalaches

Le nombre confirmé de nouveaux cas positifs à la COVID-19 a connu une chute importante en Chaudière-Appalaches, comparativement à hier, mais il demeure quand même élevé.

Ainsi, dans le bilan de la santé publique régionale publié aujourd'hui, 350 infections s'ajoutent sur le territoire administratif — qui en avait 793 lundi, dont 87 en Beauce.

Pour Beauce-Sartigan, ces nouveaux cas sont au nombre de 55, suivi par la MRC Robert-Cliche (20) et celle de La Nouvelle-Beauce (12).

Il y a présentement 2 252 cas actifs sur l'ensemble de Chaudière-Appalaches, en hausse de 225, avec 628 pour la Beauce au complet.

Les hospitalisations sont stables à 10 avec avec une personne aux soins intensifs.

Données pour le Québec

Les plus récentes données sur l'évolution de la COVID-19, pour les dernières 24 heures, au Québec, font état de:

- 5 043 nouveaux cas, pour un total de 495 337 personnes infectées;

- Huit (8) nouveaux décès, pour un total de 11 650 décès;

- 415 hospitalisations, soit une augmentation de 18 par rapport à la veille, soit 59 nouvelles entrées et 41 nouvelles sorties;

- 88 personnes aux soins intensifs, soit une augmentation de six (6) par rapport à la veille soit 10 nouvelles entrées et quatre (4) nouvelles sorties;

- 42 303 prélèvements réalisés le 19 décembre.

Pour ce qui est de la vaccination, 76 356 doses administrées s'ajoutent, soit 73 188 dans les dernières 24 heures et 3 168 avant le 20 décembre, pour un total de 14 435 353 doses administrées au Québec.

Hors Québec, ce sont 244 642 doses au total qui ont été administrées, pour un total cumulé de 14 679 995 doses reçues par les Québécois.