Bilan de l'Opération Nez Rouge écourtée: 377 bénévoles pour 333 raccompagnements

La situation épidémiologique aura finalement eu raison de la 36e Campagne régionale d'Opération Nez Rouge (ONR) qui a effectué sa dernière soirée de raccompagnement samedi dernier.

« La priorité d’ONR a été, est et restera toujours la sécurité de nos bénévoles et des personnes que nous raccompagnons, la seule décision raisonnable à prendre a été prise », a indiqué l'organisation par voie de communiqué de presse.

Ne pouvant vraisemblablement pas faire de comparaison qui se tienne avec les années antérieures étant donné les neuf soirs de service sur les quatorze initialement prévus à l’horaire, voici un résumé complet de cette saison écourtée :

- Secteur Etchemins : 25 présences bénévoles, 4 équipes et 10 raccompagnements;

- Secteur Beauce-Nord : 81 présences bénévoles, 19 équipes et 82 raccompagnements;

- Secteur Chaudière: 271 présences bénévoles, 53 équipes et 241 raccompagnements.

Pour un grand total régional de : 377 présences bénévoles, 76 équipes et 333 raccompagnements.

L’Organisation d’Opération Nez rouge Beauce-Etchemins remercie les bénévoles qui se sont tout particulièrement démenés lors de cette édition très particulière, les gens qui leur ont fait confiance pour les raccompagner en toute sécurité ainsi que Stéphanie Lachance, Luc Provençal et Samuel Poulin respectivement Députée de Bellechasse, Député de Beauce-Nord et Député de Beauce-Sud qui sont co-présidents d’honneur de cette édition.

La 37e édition devrait être « de retour pour vos retours » dès le vendredi 25 novembre 2022.