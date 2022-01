COVID-19 : une nouvelle livraison de tests rapides dans les pharmacies

La semaine dernière, les pharmacies de la Beauce tout comme celles du reste du Québec ne pouvaient plus offrir de tests rapides pour détecter la COVID-19 faute d’approvisionnement. Cette fin de semaine, plusieurs commerces ont été ravitaillés.

La plus récente livraison avait eu lieu entre Noël et le Jour de l’an, mais les fournisseurs en avaient distribué seulement 60 000 dans toute la province.

Les pharmaciens croyaient en recevoir la semaine passée, mais ils se sont fait attendre. Un total de 3 millions de tests sont arrivés dans les entrepôts. Ils seront distribués demain dans les pharmacies. Un total de 600 000 Québécois pourront s’en procurer à travers la province.

Ces tests proviennent des stocks fédéraux après que le gouvernement Trudeau se soit engagé à distribuer 30 millions en janvier au Québec.

Les pharmacies à Saint-Georges

Le Jean Coutu sur le boulevard Lacroix a reçu des boîtes samedi, mais il n’en reste déjà plus. Selon nos informations de la semaine dernière, il y avait déjà une cinquantaine de personnes sur la liste d’attente et il est obligatoire de réserver d’avance et d’avoir déjà un dossier ouvert à cette pharmacie. Ils ne savent pas quand la prochaine livraison aura lieu.

Au Brunet B.Cliche, une caisse a bien été livrée samedi également et il leur en reste une petite quantité. Elle refuse toute réservation expliquant que les quantités sont limitées et qu’il n’est jamais possible de savoir quand il y aura une nouvelle livraison. Selon le personnel, il devrait y avoir une autre livraison cette semaine, mais cela est loin d’être sûr.

L’Uniprix Annabelle Giroux et Philippe Drouin — Pharmacie affiliée, ils préviennent leur client par message automatique qu’il n’est pas possible de faire la distribution par manque de tests.

Tandis qu’au Familiprix Extra-Louis Roy il n’a pas été possible de les joindre, la ligne étant occupée.