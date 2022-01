Le Frigo-don attend vos denrées jusqu'à 18 h

Jusqu’à 18 h, la population est invitée à venir faire un don de nourriture à l’un des frigos-don de Saint-Georges. Une générosité qui sera récompensée par un café bien chaud.

Le GRAP Beauce-Sartigan espère que les gens viendront y déposer des denrées alimentaires ou des repas cuisinés qui aideront les moins fortunés.

Le but est de faire connaître la mission et d’encourager les gens à venir donner souvent durant l’année. À la base, les frigos ont été installés pour éviter le gaspillage alimentaire et promouvoir des valeurs comme la générosité et la solidarité sociale en partageant ses surplus de nourriture.

Emplacement des frigos

• à la Pharmacie Brunet au 1270, boulevard Dionne ;

• à l’Accueil inconditionnel de l’organisme Au Bercail au 12165, 2e Avenue (secteur est).

• au Presbytère de l’Église de Saint-Georges ouest au 1890, 1re Avenue Clermont-Pépin