Semaine de prévention du suicide: des ressources pour demander de l'aide

Pour souligner la Semaine de prévention du suicide qui commence aujourd'hui, le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Chaudière-Appalaches rappelle que des services d’aide sont disponibles partout dans la région afin de soutenir les personnes en détresse.

Les ressources d’aide existent, telles les lignes téléphoniques 811 et 1 866 APPELLE. Tous peuvent les utiliser, dès qu’ils vivent des difficultés et non seulement lorsque rien ne va plus. Un intervenant social y offre un soutien confidentiel 24 h/7 jours.

Des capsules vidéo sont également disponibles et peuvent être partagées.

Une initiative commune a été réalisée pour contrer la détresse psychologique en agriculture, par la Fédération de l’UPA de la Chaudière-Appalaches et le CISSS de Chaudière-Appalaches :

• Demandez de l’aide

• Témoignage de producteurs laitiers ayant demandé de l’aide

Celles-ci ont été produites par l’organisme Partage au masculin et le CISSS de Chaudière-Appalaches afin de sensibiliser les citoyens, et plus particulièrement les hommes, à l’importance de demander de l’aide.

• Demandez de l’aide – Hommes

• Demandez de l’aide – Témoignage

• Demandez de l’aide – Entreprises

De l'aide en direct

L’Association québécoise de prévention du suicide offre maintenant un service d’intervention par clavardage et texto, gratuit, bilingue, confidentiel et rassurant. Pour en savoir plus, visitez-le : Suicide.ca.

Ce service numérique québécois permet aux personnes qui s’expriment plus facilement dans les médias sociaux de parler de leur détresse et de demander de l’aide plutôt qu’au téléphone. Il s’adresse aux personnes en difficulté, aux proches et aux endeuillés par suicide.

Service de sentinelles

Finalement, l’implantation de réseaux de sentinelles en prévention du suicide se poursuit et constitue l’un des moyens mis en place dans la région afin d’aider les personnes en difficulté et prévenir le suicide. Les entreprises intéressées à implanter un réseau de sentinelles peuvent en savoir plus sur la page : Devenir sentinelles.