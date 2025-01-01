Une 40e édition bien accordée pour Opération Nez rouge en Beauce-Etchemins

L’Opération Nez rouge Beauce-Etchemins entame sa 40e campagne avec enthousiasme et détermination. Du 28 novembre au 31 décembre, des équipes de bénévoles sillonneront les routes de la région pour offrir un service de raccompagnement sécuritaire durant les Fêtes, sous le thème « Un retour bien accordé ».

Le territoire est, comme à l’habitude, divisé en trois secteurs : Chaudière (Saint-Georges), Beauce-Nord (Sainte-Marie) et Etchemins (Lac-Etchemin), avec trois écoles du Centre de services scolaire de la Beauce-Etchemin (CSSBE) qui servent de centrales d’opération. Une implication qui se poursuit depuis la toute première édition, en 1986.

Depuis 40 ans (dans la région), Opération Nez rouge sensibilise la population aux dangers de la conduite avec les facultés affaiblies. Un engagement que partage CAMBI, partenaire depuis 12 ans. « (...) Il n’est plus à prouver que part une telle association nous contribuons à éviter des blessures graves, voire la mort de personnes que nous aimons », a souligné la direction, représenté par son vice-président, Daniel Desmarais.

« Au milieu des années 80, nos ambulanciers intervenaient à d'innombrables reprises lors accidents/événements impliquant des conducteurs ayant les facultés affaiblies. De nos jours, cela arrive beaucoup moins fréquemment. Nul doute qu'Opération Nez rouge y est pour quelque chose.»

Le CSSBE rappelle aussi la pertinence éducative et citoyenne du partenariat. « Merci à Opération Nez rouge qui, depuis 1986, renouvelle son engagement à soutenir notre jeunesse par sa contribution à la Fondation des Dragons », a déclaré Karina Roy, directrice générale du CSSBE. Pour rappel, les pourboires récoltés dans le secteur Chaudière sont d’ailleurs remis à cette fondation, qui soutient les équipes sportives de la polyvalente de Saint-Georges. Depuis 2011, plus de 196 000 $ lui ont été remis.

Un appel à la mobilisation bénévole

En 2024, 281 bénévoles ont permis d’effectuer 514 raccompagnements, parcourant plus de 27 000 kilomètres. Cette année, l’organisation souhaite dépasser ces résultats, notamment dans le secteur des Etchemins, où l’on constate une baisse du nombre de bénévoles.

Toutes les personnes intéressées peuvent s’inscrire en ligne à operationnezrouge.com, ou se présenter en soirée dans la centrale de leur secteur. Il est recommandé de s’inscrire au moins trois jours avant une participation.

Opération Nez rouge recrute également des bénévoles pour soutenir les opérations en centrale, particulièrement ceux ayant des compétences en aménagement ou en informatique.

Plus de 10 soirées de service et plusieurs façons de donner

Les raccompagnements seront offerts lors de 14 soirées : les 28-29 novembre, les 5-6, 12-13, 19-20, 24 à 27 et 30-31 décembre. Il est possible de faire un don par pourboire en argent comptant, par carte ou par virement Interac. En nouveauté cette année, la technologie Square facilitera les transactions électroniques.

Les bénévoles courent également la chance de gagner un voyage pour deux adultes vers une destination Club Med (Cancún, Guadeloupe ou Punta Cana), grâce à un tirage organisé par Voyages Gendron en partenariat avec Club Med. Chaque participation à une soirée donne une chance de gagner ce prix d’une valeur de 7 000 $.

Les entreprises et organismes sont aussi invités à s’impliquer en fournissant des équipes complètes pour une ou plusieurs soirées désignées. Le nom de leur organisation sera alors utilisé lors de la prise d’appel : « Opération Nez rouge, soirée [Nom de l’organisation], bonsoir. »

Depuis la création officielle de la région ONR Beauce-Etchemins en 2015, plus de 228 900 $ ont été redistribués à la communauté. À elle seule, l’édition 2024 avait généré 21 600 $ en dons et 74 800 $ en biens et services.

La campagne 2025 promet d’être à la fois festive et mobilisatrice, fidèle à l’esprit de solidarité qui anime l’opération depuis quatre décennies.