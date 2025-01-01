Nous joindre
Et Thetford Mines

Le Coffre aux trésors est de retour à Saint-Georges

durée 12h00
6 novembre 2025
Léa Arnaud
Par Léa Arnaud, Journaliste

Le Coffre aux trésors est de retour pour une neuvième année consécutive à Saint-Georges et Thetford Mines grâce à l'implication de Sanitaire Fortier et Sanitaire Fortier Beauce.

Cette campagne vise à apporter chaleur et réconfort aux familles dans le  besoin en collectant des jouets et jeux d’occasion en bon état. Pour  ce  faire,  deux  conteneurs, spécialement décorés pour l’occasion, ont été installés à Thetford Mines et Saint-Georges.

Pour l'entreprise à la tête du projet, les Fêtes sont synonymes de partage et de solidarité. À travers le "Coffre aux trésors", elle souhaite encourager les citoyens à participer en faisant don de jouets, qui seront redistribués par des organismes locaux tels que l’association Renaissance des Appalaches, Centre Pédiatrie des Appalaches, Centre d’Action bénévole du Granit, Association des Familles Monoparentales et Recomposées La Chaudière, Maison de la famille Beauce-Etchemins, et plus encore. 

Ainsi, les jouets peuvent être déposés à tout moment jusqu'au 8 décembre prochains dans les conteneurs situés à :
•  Sanitaire Fortier : 3878, boulevard Frontenac Est, Thetford Mines,
•  Sanitaire Fortier Beauce : 1825, 95e rue, Saint-Georges de Beauce.

Les dons récoltés seront ensuite redistribués tout au long de cette période aux enfants qui en ont besoin grâce à nos partenaires communautaires.

Les organismes qui souhaitent recevoir des jouets cette année sont invités à contacter les organisateurs au 418-332-2880, poste 1223.

