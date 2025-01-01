Nous joindre
Beauceville et Saint-Georges

Jour du souvenir: trois cérémonies en Beauce

7 novembre 2025
Sylvio Morin
Par Sylvio Morin, Chef des nouvelles

La cérémonie du Jour du Souvenir se déroulera en trois moments dans la région.

D'abord, une cérémonie de nature pédagogique s'effectuera le samedi 8 novembre, devant le petit monument militaire, attenant le Centre de services Desjardins de Saint-Martin. Le tout commencera à 10 h 45 avec un défilé militaire.

C'est ce dimanche 9 novembre qu'aura lieu la plus imposante commémoration, au cénotaphe du Régiment de la Chaudière, dans le Parc Mathieu à Beauceville.

En effet, quelque 120 cadets, une trentaine de représentants du régiment, ainsi qu'une vingtaine de vétérans sont attendus pour l'occasion. Plusieurs élus, des divers paliers gouvernementaux, seront aussi de la célébration solennelle.

Finalement, mardi 11 novembre, le jour même du souvenir, un rassemblement est prévu au monument militaire de la Place des Vétérans de Saint-Georges. Ce dernier est situé près du Centre d'éducation des adultes Mgr-Beaudoin.

Dans ces deux cas, les rassemblements sont convoqués pour 10 h 30, avec le début des cérémonies officielles sur le coup de 11 h.

 

