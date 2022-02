Plus de 100 tuques remises au service d'oncologie à Saint-Georges

Au nom des plus de 80 « Tricoteuses de cœur » participant au 3e Tricot-Don, Nathalie Poulin a remis plus d’une centaine de tuques à l’Hôpital de Saint-Georges afin de soutenir les personnes ayant des traitements de chimiothérapie, en oncologie.

« Ensemble, en collaboration avec la Fondation Santé Beauce-Etchemin (FSBE) et tous nos fiers partenaires, il me fait plaisir de remettre ces tuques qui sauront accompagner les malades. Elles ont été tricotées avec amour par plus de 80 bénévoles qui ont à cœur la cause de la santé », de commenter Nathalie Poulin qui a initié l’activité il y a déjà trois ans.

L’infirmière clinicienne assistante-chef, Nathalie Lafontaine et ses collègues infirmières en oncologie, Geneviève Goulet et Nathalie Leclerc, étaient reconnaissantes.

« Nous accueillons, en moyenne chaque année et c’est le cas actuellement, environ 150 personnes pour des traitements. Ils luttent contre le cancer. Alors merci de prendre ce moyen pour les accompagner, les soutenir, leur envoyer une belle énergie et leur assurer davantage de confort », a indiqué Nathalie Lafontaine.

La présidente de la FSBE, Manon Veilleux a également remercié les partenaires pour la laine, l’ensemble des bénévoles pour leur tricot, celles qui se sont jointes au projet et la responsable, Nathalie Poulin de Créations L’artis-Anna.

Sur la photo, de gauche à droite : Geneviève Goulet, infirmière clinicienne, Nathalie Poulin, responsable 3 e Tricot-Don, Nathalie Lafontaine, infirmière clinicienne assistante-chef en oncologie, Nathalie Leclerc, infirmière clinicienne et Manon Veilleux, présidente de la Fondation Santé Beauce-Etchemin.