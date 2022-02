Moisson Beauce s'associe au Frigo-Don du Cégep

Le quatrième Frigo-Don à Saint-Georges a été inauguré au Cégep Beauce-Appalaches. Ce frigo communautaire est destiné à la communauté étudiante et au personnel de l’établissement.

Fonctionnant sur un principe de libre-service, toute personne peut y venir déposer des repas ou des victuailles qu’elle a en trop. Le but est de limiter le gaspillage alimentaire qui s’inscrit dans les objectifs de développement durable du Cégep.

D’ailleurs Moisson Beauce participera en remettant les surplus des denrées directement au frigo : « Nous sommes très soucieux de contrer le gaspillage alimentaire. Grâce à ce nouveau projet, nous allons remettre le surplus de nos denrées directement au Frigo-don. C’est une grande fierté pour notre équipe », indique Marie Champagne, directrice de l’organisme.

Le Carrefour jeunesse-emploi est également l’un des partenaires : « Chaque année, le CJE s’implique dans une cause au sein de la communauté et, en 2021, notre équipe s’est concentrée sur les Frigos-Don puisqu’il y avait un besoin grandissant dans la région. C’est un réel plaisir d’inaugurer le troisième frigidaire communautaire, ici même au Cégep », a expliqué Corry Vitry, intervenante jeunesse et agente de projets.

Les personnes intéressées à faire offrir des aliments frais, transformés ou non périssables peuvent le faire en contactant Pierre-Olivier Lachapelle au 418 228-8896, poste 2116 ou au [email protected]

À propos du frigo-dons

L’initiative du Frigo-Don est la quatrième de ce genre dans la région. Mis sur pied grâce au Groupe de réflexion et d’action contre la pauvreté (GRAP), le Comité environnement responsable (CER) et en partenariat avec le Carrefour jeunesse-emploi Beauce-Sud (CJE) ainsi que Moisson Beauce, ce projet permet de réduire le gaspillage alimentaire et offre une option aux étudiants qui vivent de l’insécurité alimentaire.