Des billets de spectacle gratuits pour le personnel du réseau de la santé

Les Amants de la Scène et le député de Beauce Sud, Samuel Poulin, se sont associés pour lancer l’initiative Reconnaissance Santé qui vise à rendre disponibles gratuitement 150 paires de billets aux bénévoles et travailleurs de la santé de la circonscription de Beauce-Sud, afin d’assister aux prochains spectacles de l’organisme.

Les deux parties ont dévoilé l'initiative aujourd'hui, par voie de communiqué de presse.

Les personnes œuvrant sur le territoire de Beauce-Sud, qui seront admissibles à l'obtention des billets, sont les suivantes :

• Les employés et pour toutes personnes qui œuvrent auprès du CISSS de Chaudière-Appalaches.

• Les employés des résidences privées pour aînés.

• Les bénévoles œuvrant auprès des personnes vulnérables et des aînés. • Les ambulanciers.

• Les employés des pharmacies.

• Les bénévoles et employés des ressources intermédiaires.

• Les employés de la COOP de services à domicile.

• Les bénévoles et employés œuvrant dans les organismes communautaires en santé et services sociaux.

C'est par le biais d'une preuve de bénévolat ou d'embauche et le nom d'un superviseur que l'admissibilité sera attestée.

L'inscription se fera les 3 et 4 mars via un formulaire sur le site internet des Amants de la Scène sous l'onglet Reconnaissance Santé. Un tirage au sort sera fait parmi toutes les personnes qui se seront inscrites. Les gagnants seront rejoints pour l’attribution des prix.

« Depuis deux années, notre milieu vit des rebondissements sans précédent. Personne n’a été épargné par les événements et particulièrement ceux qui sont au front pour assurer la pérennité des soins prodigués à la population. Le conseil d’administration [...] ainsi que toute l’équipe des Amants de la scène s’unissent à notre député Samuel Poulin pour les remercier des efforts précieux qu’ils fournissent au quotidien », a indiqué le directeur général, Jean-François Bernatchez.

« Depuis plusieurs mois, Jean-François et moi-même cherchons une façon de remercier par la culture, les bénévoles et travailleurs du réseau de la santé de notre région qui fournissent des efforts incroyables pour aider et protéger notre population depuis plusieurs mois. Offrir une soirée de répit est pour moi l'un des plus beaux gestes afin de remercier ces gens. Sans compter que ceci permet d’appuyer les Amants de la Scène, un organisme incontournable pour l’accessibilité aux arts de la scène en Beauce ", a fait remarquer le député Poulin.