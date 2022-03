Groupe Espérance et Cancer présente sa programmation printanière

Le Groupe Espérance et Cancer Beauce-Etchemins a mis en ligne sa programmation pour le printemps 2022 et on y retrouve de nombreuses et diverses activités.

Des groupes d'entraide pour les personnes atteintes de cancer sont offert une fois par mois. Les dates et les horaires dépendent du secteur. D'autres groupes de soutiens s'adressent aux hommes uniquement, aux proches aidant ou aux personnes endeuillées. Les détails et les inscriptions sont disponibles directement auprès de l'organisme.

Différents ateliers sont également accessibles, en présentiel ou en virtuel suivant l'événement. Parmi ceux proposés, il y a notamment des exercices physiques adaptés et du yoga, des rencontres pour s'adapter à l'épreuve à laquelle le participant fait face et puis des moments d'échanges sur des sujets divers et variés.

Le détail de la programmation est disponible sur le site internet du Groupe Espérance et Cancer ou directement au bureau de l'organisme qui se trouve à la Place 90 à Saint-Georges.