Les Coopératives de services à domicile deviennent « Aide Chez Soi en Beauce »

À la suite de la fusion des Coopératives de services à domicile Beauce-Sartigan et Beauce-Nord, une seule et grande coopérative, l'organisme change de nom pour devenir Aide Chez Soi en Beauce.

« Depuis plusieurs mois, toute l’équipe travaille activement à la transition. Déjà, nous constatons une efficacité accrue à l’administration. En unissant nos voix, nous sommes en meilleure position pour développer une offre de service adaptée aux besoins de la région et pour renforcer la qualité des emplois », a expliqué Nathalie Frenette, directrice générale de la Coopérative Aide Chez Soi en Beauce.

En novembre dernier, les membres des Coopératives de services à domicile Beauce-Sartigan et Beauce-Nord avaient approuvé à l’unanimité le projet de fusion pour créer une nouvelle coopérative. Depuis près de dix ans, les deux organismes partageaient de plus en plus de ressources.

Il a alors fallu définir les valeurs de la nouvelle identité réunissant les deux organismes. Par un sondage en ligne, les recommandations ont été partagées avec l’ensemble des parties prenantes. Les choix de la majorité ont été respectés.

Ainsi, la Coopérative Aide Chez Soi en Beauce a pour mission de « soutenir les personnes dans leur milieu de vie, en offrant des services d’aide à domicile adaptés à leurs besoins ».

Notons que cette Coopérative beauceronne dessert en aide à domicile toutes les municipalités des MRC de Robert-Cliche, de Beauce-Sartigan et de la Nouvelle-Beauce, avec son siège social à Saint-Joseph et un bureau à Saint-Georges. Elle procure près de 300 emplois.

Le choix du nouveau nom

« C’était important de marquer la continuité dans nos services et de renforcer chaleureusement notre raison d’être. Plus court, le nom de la coopérative désigne clairement son modèle d’affaires, son activité et le territoire desservi. À des fins non lucratives, nous aidons simplement à mieux vivre à domicile en Beauce », d'ajouter Mme Frenette, expliquant que le logo conserve plusieurs éléments de ceux des coopératives fusionnées.

La coopérative rejoint aussi un mouvement national, initié par le Réseau de coopération des entreprises d’économie sociale d’aide à domicile (EÉSAD), pour promouvoir un gage de qualité dans les services de ses membres, en se distinguant sous l’appellation commune « Aide Chez Soi ».