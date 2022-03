Maison Moisson Beauce: tous les billets sont vendus!

La Fondation Moisson Beauce d’annoncer que la totalité des billets pour le tirage de la Maison Moisson Beauce se sont vendus dans un temps record.

En effet, hui semaines seulement après le lancement de la 13e édition de la campagne, tous les 4 250 billets ont trouvé preneur. Rappelons que cette année, 250 billets supplémentaires ont été ajoutés au lot.

« La Maison Moisson Beauce est un symbole de solidarité dans notre communauté! Nous sommes choyés de collaborer avec des partenaires aussi loyaux et engagés dans cette campagne. Nous sommes aussi très heureux de constater que la population est derrière nous une fois de plus, encore cette année et contribue par son appui à lutter contre la faim dans notre région », a souligné Marie Champagne, directrice générale de l'organisme par voie de communiqué de presse.

Le tirage se fera le jeudi 7 avril à 18 h 30. Le ou les gagnants pourront choisir entre le jumelé, situé au 1208, 169e Rue à Saint-Georges ou la somme de 190 000 $.

PHOTO — Marie Champagne, directrice générale, Moisson Beauce, Hélène Rodrigue, responsable du réseau de vente et v.p. de la Fondation Moisson Beauce et Vincent Bernard, président de Construction Robert Bernard.