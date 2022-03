COVID-19 : un décès dans Beauce-Sartigan

Le bilan quotidien de la santé publique régionale publié aujourd'hui indiquait qu'une personne, qui résidait à la résidence privée pour aînés Seigneurie du Jasmin en Beauce-Sartigan, est décédée de la COVID-19.

Le nombre total de décès en Chaudière-Appalaches est de 572.

Par ailleurs, voici quel était le portrait ce matin dans les quatre centres hospitaliers de Chaudière-Appalaches concernant les hospitalisations liées à la COVID-19:

- Hôpital de Saint-Georges: 26 dans les unités de soins (-4), une en soins intensifs (0), pour un total de 27.

- Hôtel-Dieu de Lévis : 32 dans les unités de soins (+4) et trois en soins intensifs (+1), pour un total de 30.

- Hôpital de Thetford Mines : sept dans les unités de soins (0) et une en soins intensifs (0), pour un total de 8.

- Hôpital de Montmagny : huit dans les unités de soins (0), une en soins intensifs (0), pour un total de neuf.

· Grand total pour les quatre hôpitaux : 73 dans les unités de soins (0), six en soins intensifs (+1), pour un total de 79.

Données pour le Québec

Les plus récentes données sur l'évolution de la COVID-19, pour les dernières 24 heures, au Québec, font état de:

- 3 319 nouveaux cas, pour un total de 967 769 personnes infectées* ;

- 12 nouveaux décès, pour un total de 14 365 décès ;

- 1 238 hospitalisations, soit une augmentation de 38 par rapport à la veille ; 151 nouvelles entrées, 113 nouvelles sorties ;

- 66 personnes aux soins intensifs, soit une augmentation de 6 par rapport à la veille ; 15 nouvelles entrées, 9 nouvelles sorties ;

- 19 860 prélèvements réalisés le 29 mars ;

- 137 630 tests rapides autodéclarés jusqu'à maintenant, dont 109 947 positifs : 1 881 déclarés pour la journée d'hier, dont 1 601 positifs.

Pour ce qui est de la vaccination, 17 466 doses administrées s'ajoutent, soit 17 145 dans les dernières 24 heures et 321 avant le 30 mars, pour un total de 18 648 742 doses administrées au Québec.

Hors Québec, ce sont 313 634 doses au total qui ont été administrées, pour un total cumulé de 18 962 376 doses reçues par les Québécois.

Emplois au CISSS de Chaudière-Appalaches

Plus de 400 postes permanents, dont 85 % à temps complet sont disponibles au centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Chaudière-Appalaches.

De ces postes, plus de 200 sont des emplois en tant qu’infirmières, d’ASI, d’IPS et d’infirmières auxiliaires en CHSLD, à l’hôpital ou au bloc opératoire. Une centaine de postes de préposés aux bénéficiaires et d’auxiliaires au service de santé et service social sont disponibles. On retrouve également une dizaine de postes en informatique et plus de 25 postes d’agents en relations humaines et plus de 20 postes d’éducateurs principalement en centre jeunesse.

Les gens peuvent postuler d'ici le 30 avril.