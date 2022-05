Cinq réfugiés ukrainiens s'établissent à Saint-Georges

Cinq réfugiés de guerre provenant de l’Ukraine se sont établis à Saint-Georges. Ils sont arrivés le 28 avril et sont en processus administratifs.

En effet, ils tentent d’obtenir leur numéro d’assurance sociale, leur carte d’assurance-maladie et sont à la recherche d’un emploi pour se bâtir une nouvelle vie, loin des évènements qui secouent leur pays.

Olga Ulanova, originaire de l’Ukraine, avait lancé une campagne de dons, en particulier des vêtements. Elle assure que cela a permis d’aider ces personnes.

« Celles-ci ont été vraiment impressionnées de l’accueil chaleureux des Beaucerons ainsi que de leur générosité dans le cadre de cette campagne de dons », a précisé Mme Ulanova.

Elle indique qu’une dizaine de familles et peut-être encore plus sont attendues au cours des prochaines semaines et prochains mois. Elle invite les gens qui souhaitent apporter leur aide sous forme monétaire, de donner un chèque à la Fondation Moisson Beauce avec une mention « pour les réfugiés ukrainiens ». Tous les fonds serviront au bien-être de ces gens.

Les personnes qui aimeraient accueillir de nouveaux arrivants ukrainiens pour quelques semaines peuvent aussi faire parvenir un courriel à l’adresse suivante: [email protected] .