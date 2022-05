Revoyez notre série spéciale pour la Semaine de la police

Dans le cadre de la Semaine de la police, qui s'est tenu du 15 au 21 mai sur le thème « Mieux se comprendre : la police et le citoyen », EnBeauce.com a réalisé une série d'entrevues vidéo sur le sujet.

Ainsi, allez à la rencontre de six soldats de la paix qui vivent des réalités différentes en fonction de leur milieu de travail.

Mieux connaître la police: rencontre avec Stéphane Viau

Stéphane Viau est sergent à la Gendarmerie royale du Canada (GRC) et responsable du poste à Saint-Georges. Dans cette entrevue, il revient sur son expérience dans le métier, explique le rôle de la GRC en Beauce et appel à la collaboration des citoyens.

Mieux connaître la police: rencontre avec Mario Thiboutot

Mario Thiboutot est sergent coordonnateur à la Sûreté du Québec. Le 11 juin prochain, il entamera sa 37e année de service. Il explique son parcours au sein de la police et ses tâches aujourd'hui au poste de la MRC Beauce-Sartigan. Mario s'applique notamment à la prévention et est la personne de référence en santé mentale.

Mieux connaître la police: rencontre avec Annie Thériault

Annie Thériault est policière à la Sûreté du Québec depuis 24 ans, dont 19 ans à Saint-Georges. Après avoir évolué tout au long de sa carrière, elle est désormais lieutenant responsable des crimes majeurs de Québec. Aujourd'hui, elle est aussi responsable du projet pilote de coordination en violences sexuelles.

Mieux connaître la police: rencontre avec Cindy Lapierre

Cindy Lapierre est patrouilleur à la Sûreté du Québec et mère de famille. Femme d'action et altruiste, elle aime son métier, car il lui permet de venir en aide aux citoyens. Dans cette entrevue, elle aborde sa gestion de la vie familiale au travers du métier de policier ainsi que le lien qui se crée entre collègues sur le terrain.

Mieux connaître la police: rencontre avec Ann Mathieu

Ann Mathieu est coordonnatrice au service de la diffusion et de la relation média de la Sûreté du Québec. Oratrice d'exception, elle est passionnée par la communication et le contact avec les gens qu'elle côtoie quotidiennement depuis plus de 20 ans. Que ce soit auprès des partenaires ou des citoyens, elle se sent privilégiée d'être à ce poste.

Mieux connaître la police: rencontre avec Guy Cliche

Rencontre avec le capitaine Guy Cliche, directeur du Centre de services de Saint-Georges. Après 37 années de police, il arrive en fin de carrière, mais il a toujours autant à coeur le bien-être des citoyens. À ses yeux, la collaboration entre les gens, les forces de l'ordre et les autres partenaires est essentielle.

Mieux connaître la police: les agents sur le terrain

Enfin, nous avons terminé cette série avec une galerie des meilleures photos réalisées par Jessy Pouliot lors d'intervention policière.