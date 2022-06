Martine Boulet ouvre les portes de sa ferme pour remercier ceux qui l'ont soutenue

Propriétaire d'une ferme à Saint-Prosper, Martine Boulet a connu des mois difficiles après un important bris de canalisations sur son terrain durant le temps des Fêtes 2021. Maintenant que tout se remet en ordre, elle souhaite remercier ceux qui l'ont soutenu.

Au moment où le puits tant attendu a été creusé et que la lumière s’est fait apercevoir au bout du tunnel, le conjoint de Martine a fait un accident vasculaire cérébral. À cette période, malgré les nombreuses naissances d’agneaux pour la ferme, il y a aussi eu beaucoup d’avortement, donc des pertes. Il a alors fallu se relever de ces nouvelles épreuves, mais Martine Boulet ne baisse jamais les bras.

« Aujourd'hui ça va beaucoup mieux ! Les choses se tassent, ça reprend. »

En effet, le conjoint de Martine se porte bien mieux et la ferme reprend du poil de la bête. La semaine passée, la génératrice que la fermière attendait désespérément a même été installée. Elle a obtenu des subventions pour ce projet, mais aussi pour acheter des animaux supplémentaires et avoir des unités de chauffage.

« Je remonte tranquillement parce que tout ça a fait un énorme creux dans tout. Actuellement je vois le futur d’un très bon œil ! »

Tous ces événements lui ont permis de relativiser et de voir les choses différemment.

Portes ouvertes tout l'été

Alors qu'elle était au plus bas, Martine Boulet avait ouvert une cagnotte Go Fund Me avec un objectif de 10 000 $. Finalement, grâce au partage des gens sur les réseaux sociaux et aux journalistes qu’elle a rencontrés, elle a pu obtenir 13 000 $ de dons, parfois de gens qu’elle ne « connaît même pas ».

Pour remercier tous ces généreux donateurs et ceux qui l'ont soutenu moralement, elle souhaite ouvrir les portes de sa ferme tout l'été.

« Il faut simplement prendre rendez-vous pour que je sois disponible et disposée à répondre aux visiteurs. D’ici la fin du mois de juin, ce sera ouvert pour toute la saison estivale. »

Ainsi, les visiteurs pourront découvrir tous les animaux qui se trouvent sur la ferme, moutons, cochons, chiens, poules, et autres. Une façon pour Martine de montrer sa reconnaissance.