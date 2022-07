Neuf ans plus tard, la tragédie de Lac-Mégantic est toujours aussi douloureuse

Déjà neuf années sont passées depuis la tragédie de Lac-Mégantic, pourtant ce douloureux souvenir touche encore les habitants jour après jour.

« Ça fait partie de notre histoire, de notre ADN. Notre centre-ville n’est pas encore reconstruit complètement. Il y a des gens qui vivent des deuils, qui ont perdu des enfants, des parents. Chaque personne est à un endroit différent de son deuil, mais la tragédie va toujours faire partie de notre vie », a témoigné Karine Dubé, directrice des communications à la Ville de Lac-Mégantic.

Ce matin, les élus et la mairesse Julie Morin ont déposé une gerbe de fleurs au mémorial de la tragédie, à l’Espace mémoire. Aussi, les drapeaux de la municipalité sont en berne. À 11 h, il y aura une messe commémorative présentée par le curé Francis Morency à l'église Sainte-Agnès. Pour finir, une autre gerbe de fleurs sera déposée devant le livre où se trouve le nom des 47 victimes et il y aura une envolée de cloches de 47 carillons pour honorer la mémoire de ceux qui ont disparu il y a 9 ans.

De petits événements sobres pour ne pas oublier. Tout comme c’est prévu pour les 10 ans de la tragédie. En effet, un comité a été créé pour travailler dessus. « On est en réflexion, mais on sait que les citoyens souhaitent que ce soit sobre et à notre image », a indiqué Karine Dubé.

Déclaration du Premier ministre du Canada

Le premier ministre Justin Trudeau a fait une déclaration aujourd’hui à ce propos.

« Il y a neuf ans, un train qui transportait du pétrole brut a déraillé, pris feu, puis explosé au cœur de la Ville de Lac-Mégantic, au Québec. Cette tragédie a coûté la vie à 47 personnes, forcé de nombreuses autres à quitter leur maison et a détruit une grande partie du centre-ville. En ce jour solennel, je me joins aux gens de Lac-Mégantic et à tous les Canadiens pour rendre hommage aux victimes de cette horrible tragédie. Cet accident ferroviaire est le plus meurtrier de notre histoire moderne, et aucune communauté ne devrait jamais traverser l’épreuve vécue par les gens de Lac-Mégantic et les communautés voisines. »

Déclaration du ministère des Transports

Le ministre des Transports, Omar Alghabra, a lui aussi souligné la mémoire de cet événement.

« D'un bout à l'autre du pays, nous avons été témoins, en voyant les images défiler sous nos yeux, de la pire horreur, en nous demandant comment un tel accident était possible. Nous n'oublierons jamais ce qui s'est passé. J'invite tous les Canadiens à se recueillir en ce jour de commémoration pour les victimes de cet horrible accident. Ce que les victimes et les communautés ont vécu est inimaginable. Leur force et leur courage pour surmonter cette difficile épreuve au cours des années ont été exceptionnels. L'année dernière, je suis d'ailleurs allé me recueillir à l'Espace mémoire dans le centre-ville de Lac-Mégantic. Cela m'a profondément touché de me retrouver sur les lieux de la tragédie, de voir de mes propres yeux ce que la communauté a pu vivre, et comment ils arrivent, malgré tout, à se rebâtir et à se tourner vers l'avenir. »

« Nous poursuivrons nos efforts pour qu'une telle tragédie ne se reproduise jamais.»