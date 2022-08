La campagne #Tucomptespourmoi récolte 2 440$ en deux mois

La campagne annuelle de sensibilisation et de financement #Tucomptespourmoi de l’organisme Parrainage Jeunesse a permis de recueillir 2 440 $ au mois de juin et de juillet.

Cela a également permis à l’organisme de sensibiliser la population à l’importance de maintenir des liens sociaux en plus de recruter de nouveaux bénévoles pour ses programmes de mentorat.

« Nous sommes très heureux d’avoir surpassé l’objectif de 2 000 $ en dons. Nos bénévoles ont été très généreux tout comme le milieu des affaires (Ultima Fenestration et SBC Cedar) ainsi que les députés beaucerons, Luc Provençal et Samuel Poulin. Notre campagne #Tucomptespoumoi a pu rappeler à la population de maintenir des liens sociaux pour favoriser une meilleure santé mentale et physique. Cela nous a aussi permis de recruter de nouveaux bénévoles. Ainsi, nous serons en mesure de créer de nouvelles amitiés durables grâce aux bienfaits du mentorat », s'est réjoui Jean-François Fecteau, directeur général de Parrainage Jeunesse.

Les fonds recueillis lors de la campagne de 60 jours serviront à bonifier les programmes de mentorat et d’animation ainsi que le Service d’entraide Mamie-Soleil. Ce dernier réseau de bénévoles offre du répit-gardiennage, du soutien et du partage de vécus à des familles ayant des besoins particuliers après la naissance d’un enfant dans la Beauce-Etchemins.

Bénévoles recherchés

L’organisme est toujours à la recherche active de bénévoles en Beauce-Etchemins.

« Notre Service d’entraide Mamie-Soleil a besoin de renfort ainsi que notre programme de mentorat. Et, depuis mars 2020, la rareté de bénévoles surtout masculins est très préoccupante. Davantage de garçons souhaiteraient avoir des hommes comme mentors. C’est pourquoi notre organisme offre la possibilité de parrainer des jeunes de 3 à 17 ans seul, en couple ou même en famille », a rappelé Jean-François Fecteau.

Pour devenir bénévoles, visitez le site Web de l'organisme ou communiquez au 418-221-7123.