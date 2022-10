Notre photojournaliste est au 25e Défi Gratte-Ciel

Aujourd’hui est le grand jour de notre photojournaliste Jessy Pouliot qui participe au 25e Défi Gratte-Ciel qui se déroule à La Cité de l’énergie, à Shawinigan.

En cette journée, il devra gravir les 36 étages de La Cité de l'énergie, deux fois, pour un total de 1 190 marches, et ce, habillé avec la tenue de combat des pompiers.

Cet évènement a pour but de récolter des fonds pour l’organisme Dystrophie musculaire Canada. Plus de 300 pompiers, ambulanciers, policiers et membres de la communauté prennent part à ce test d’endurance.

C'est accompagné de quatre amis photographes incendie, âgés entre 18 et 27 ans, qu'il tentera de relever ce défi.

Le but de Jessy, âgé de 19 ans et natif de Beauceville est d’amasser 300 $ de dons. Pour le moment, il est à 265 $. C’est pourquoi il est toujours possible de l’encourager en cliquant sur ce lien : https://muscle.akaraisin.com/ui/DefiGratteCiel2022/p/572db4ba6e5b48d99f4f4385d6595077