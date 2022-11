Une nouvelle présidente au Club Kiwanis de Sainte-Marie

Le Club Kiwanis Sainte-Marie vient de choisir une nouvelle présidente pour diriger les destinées de l'organisation.

Il s'agit de Brigitte Routhier, qui succède à Daniel Voyer. Ce dernier occupait le poste depuis 2019.

Le club vient d'ailleurs de souligner ses 50 ans d'existence à Sainte-Marie lors d'une soirée, le 9 septembre dernier au Centre Caztel, qui a permis d'amasser près de 50 000$ pour mener à bien sa mission.

Enfin, le groupe vient d'accueillir six nouveaux membres dans ses rangs. Il s'agit de Gabriel Faucher (chef d’équipe inventaire et Mobile Klinik, Graphiste•NNC Solutions, Lyncia Grenier (directrice Investissement, Fonds régionaux de solidarité FTQ), Isabelle Roy (directrice de comptes, Marché Publics Parapublics, Telus Affaires), Raphaël Couture (surintendant, Les Embellissements La Chaudière), Mathieu Faucher (gérant et acheteur du Centre Hi-Fi, NNC Solutions) et René Landry (propriétaire, Autobus Landry).

Le Club Kiwanis de Sainte-Marie compte ainsi 28 bénévoles actifs.