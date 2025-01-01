Une campagne pour récolter 30 000 $ en aide alimentaire

À compter de demain, et jusqu'au 5 décembre, le Comité d’Aide Beauceville mènera sa Guignolée annuelle, une nouvelle campagne de financement auprès des commerçants et de la population pour offrir de l’aide alimentaire durant la période des Fêtes.

Ainsi, l'organisme se donne comme objectif de récolter 30 000 $ pendant les 30 jours de l'activité, alors que 230 commerces et entreprises seront sollicités à Beauceville et à Saint-Odilon pour récolter des dons.

Ils serviront à garnir les paniers alimentaires qui seront distribués à plus de 130 familles des municipalités de Beauceville, de Saint-Odilon-de-Cranbourne et de Saint-Alfred, qui ont été identifiées pour les recevoir.

Par ailleurs, deux cueillettes extérieures sont prévues. La première sera le samedi 29 novembre, à l’intersection des routes 275 et 276 à Saint-Odilon; la seconde prendra place au centre-ville de Beauceville, à l'intersection du pont Fortin et du boulevard Renault, le vendredi 5 décembre. Ceci marquera la fin de la Guignolée.

Réconforter les coeurs

Depuis plusieurs mois, le Comité d’Aide de Beauceville est aux premières loges de la hausse de la demande des familles et des personnes seules pour de l’aide alimentaire. Les effets de l’inflation ont entraîné des répercussions qui marquent la vie des personnes à faible revenu et la pauvreté est de plus en plus présente sur le territoire. Un grand nombre de citoyens, qui parfois cumulent deux ou trois emplois pour survivre, sont en manque de nourriture et de biens de première nécessité.

«Avec la Guignolée du C.A.B., nous lançons un appel aux gens d’affaires et à la population pour aider nos familles dans le besoin qui vivent à Beauceville, à St-Odilon et à St-Alfred. Aidez-nous à soutenir ces familles et ces personnes seules avec des paniers alimentaires! Aidez-nous à leur offrir un beau temps des Fêtes! La nourriture sur la table réchauffe et réconforte les cœurs, ne l’oublions jamais. C’est encore plus vrai lorsque l’on traverse des moments difficiles dans sa vie ou que l’on vit en situation de pauvreté. Votre don fera la différence, aidez-nous!», a déclaré Sylvie Fortin, directrice de l'organisme, qui est enraciné dans la communauté depuis 1991.