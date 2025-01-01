La campagne des biscuits sourire de retour du 17 au 23 novembre

Du 17 au 23 novembre, les trois succursales Tim Hortons de Saint-Georges s’associent à l’organisme Ouvre ton cœur à l’espoir pour une nouvelle édition de la campagne des biscuits sourire des Fêtes.

Tous les profits seront versés pour soutenir les enfants gravement malades de la région Beauce-Etchemins, ainsi que pour permettre à des enfants issus de milieux défavorisés de participer aux camps d’été Tim Hortons.

« La maladie d’un enfant peut frapper n’importe quelle famille et c’est une épreuve que personne ne souhaite vivre. Cette cause me touche personnellement », a souligné Vicky Poulin, propriétaire des Tim Hortons participants, qui invite la population à commander ses biscuits via l’application ou en restaurant.

« Au nom de nos petits guerriers et de leur famille, merci du fond du coeur à tous ceux qui contribueront au succès de cette belle campagne ! Nous adressons un remerciement spécial aux employés de CAUCA qui, malgré leur horaire bien chargé, s’impliquent encore généreusement cette année comme bénévoles avec beaucoup d’enthousiasme », a lancé Dyane Plante, directrice de l'organisme.

Les personnes intéressées à dessiner des sourires sur les biscuits peuvent d’ailleurs se porter volontaires en contactant l’organisme par téléphone ou via sa page Facebook.

Fondé il y a 30 ans, Ouvre ton cœur à l’espoir accompagne les enfants malades et leurs familles en offrant un soutien moral, financier et logistique. L’organisme permet notamment d’alléger le fardeau des déplacements médicaux, d’offrir des moments de répit et de créer des instants de bonheur en période difficile, grâce à l’implication de nombreux bénévoles et partenaires.