Le jour du Souvenir souligné à Beauceville

Le mois de novembre est le mois de la prévention des chutes, une cause que le CISSS de Chaudière-Appalaches s'engage à soutenir. En effet, il s'est justement doté d'un programme de prévention des chutes qui a été élaboré afin d'assurer à tous les usagers des soins et de services sécuritaires et de qualité. Il cible la prévention et la réduction ...