Castors du parc Veilleux : la Ville dit que le dossier ne la concerne plus

L’Escadron 881 de Saint-Joseph-de-Beauce est période d’inscription pour les jeunes entre 12 et 18 ans qui ont envie de défis et d’aventure. Deviens cadet de l’air en participant à une foule d’activités amusantes et stimulantes. Chacun y trouvera son compte, quels que soient ses goûts personnels, sportifs ou non! Les amateurs de plein air ...