La guignolée des médias passe à l’action aujourd'hui

C’est aujourd'hui, 1er décembre, que se tient la journée de solidarité, organisée par les médias locaux et Moisson Beauce, pour rappeler toute l’importance de faire votre don dans le cadre de La Guignolée des médias.

Pour l’occasion, une vidéo de sensibilisation aux problèmes de la faim est déployée dans les médias de la région que sont EnBeauce.com, Arsenal Média (O101, 5 et Hit Country), L’Éclaireur Progrès, Nous TV Beauce-Appalaches, Radio Beauce (COOL 103,5 et MIX 99,7) et Beauce TV.

Rappelons que La Guignolée des médias est de retour pour une 22e année consécutive et se déroulera jusqu’au 31 décembre.

Il y a trois façons simples de donner :

• En ligne à www.moissonbeauce.qc.ca/la-guignolee-des-medias

• En visitant les Amis de la guignolée : Maxi Saint-Georges, Maxi Sainte-Marie et Maxi Thetford Mines.

• Directement chez Moisson Beauce,