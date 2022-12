Moisson Beauce distribuera 2 500 boîtes de Noël

C’est aujourd’hui que débute la distribution des 2 500 boîtes de Noël de Moisson Beauce à ses organismes accrédités.

Dès maintenant et pour les prochains jours, les organismes passeront récupérer leurs boîtes de denrées afin de les redistribuer à leur clientèle dans l’ensemble du territoire desservi par la banque alimentaire, en passant par Lac Mégantic, Thetford Mines, Bellechasse, Les Etchemins, en plus de la grande région de la Beauce. Ainsi, des milliers d’individus et leur famille pourront célébrer Noël dans la dignité avec une boite de denrées nutritives et savoureuses.

En cette période des Fêtes, ce sont plus d’une soixantaine de bénévoles qui ont contribué à cette grande chaîne de solidarité et qui souhaitent faire une différence dans la vie des gens vivant en situation de précarité alimentaire.

Rappelons que chaque année, Moisson Beauce répond, en collaboration avec plus de 50 organismes d'ici, à 150 000 demandes d'aide alimentaire. Le tiers touche des enfants.

En plus des nombreux donateurs, Moisson Beauce remercie l'engagement des producteurs et productrices agricoles de la Fédération de l’UPA de la Chaudière-Appalaches et ses affiliés, qui ont généreusement contribué à bonifier les boîtes de Noël de produits locaux frais de première qualité.

Rappelons que tout le mois de décembre, il est possible d'appuyer la cause de la sécurité alimentaire en visitant le site internet de Moisson Beauce ou encore en offrant des denrées non périssables et autres produits essentiels à l'organisme directement ou dans plusieurs commerces et épiceries participantes de la région.