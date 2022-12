Près de 17 000 $ amassés par Jojo et ses Clowns en 2022

Les bénévoles de Jojo et ses Clowns ont réussi à amasser près de 17 000$ au cours de l'année 2022 grâce à de nombreuses activités.

Cette somme sera remise à la Fondation Dr Clown puisque l'objectif est de la faire connaitre et prospérer. Les clowns thérapeutiques ont été présents lorsque la fille de Stéphanie Poulin, Jolyane, a été hospitalisée au CHUL en 2020. Depuis, sa famille croit qu’il est important que les services demeurent à Québec.

« Nous sommes toujours surpris de voir que les gens embarquent, s’intéressent à la cause. Ce n’est pas rare que les gens nous demandent "c’est quoi votre affaire de clown?" Ils savent que nous avons perdu notre fille de 4 ans en 2020 et ils veulent nous soutenir, mais ils ne connaissent généralement pas beaucoup la cause », a raconté Stéphanie Poulin, résidente de Saint-Alfred à l'origine du projet.

Parmi les projets de cette année, Jojo et ses Clowns a procédé à la 3e édition d'une distribution de bûches Michaud, le samedi 10 décembre. Les personnes pouvaient récupérer leur commande dans deux points de collecte, soit Beauceville et Saint-Georges. Qui plus est, des bénévoles ont aussi effectué des livraisons dans quelques municipalités.

Cette campagne de vente en ligne a eu lieu du 10 octobre au 3 décembre. Au total, ce sont 546 bûches qui ont été vendues.

Aussi, le 10 novembre, l'équipe a organisé une 2e édition du bingo virtuel diffusé sur leur page Facebook Jojo et ses Clowns. Cette activité a permis de récolter 2 300$ et de distribuer plus d’une centaine de prix d’une valeur de plus de 4 000$.