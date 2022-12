Sarah et ses proches redonnent à Ouvre ton cœur à l’espoir

C’est pour leur exprimer sa gratitude et redonner au suivant que Sarah a organisé la confection et la vente de biscuits de Noël au profit d'Ouvre ton coeur à l'espoir.

Cet événement a eu lieu le 10 décembre dernier au dépanneur 7/23 de Saint-Georges. Metro Laval Veilleux a fait don de tous les ingrédients pour la confection des biscuits et la Polyvalente Saint-Georges a fourni gratuitement les locaux pour la confection.

Notons que Sarah, désormais âgée de 16 ans, a eu une leucémie lymphoblastique aigüe alors qu'elle n'avait que 4 ans et demi. Elle a vu son monde de princesses s’écrouler et elle a perdu l’assurance qu’elle avait lorsqu’elle a perdu ses cheveux.

« Ouvre ton cœur à l’espoir nous ont aidé en défrayant des coûts pour la nourriture lors des traitements à l’extérieur, l'essence, le stationnement, l’entretien ménager, pour des cadeaux de fêtes, des surprises, des sorties, des loisirs, des vêtements, etc. Ils nous ont aidé autant financièrement que moralement en nous écoutant et en nous donnant de leur temps. J’ai beaucoup apprécié les activités offertes par l’organisme et j’en ai bien profité pour passer du temps avec ma famille. Nous sommes très reconnaissants envers Ouvre ton cœur à l’espoir pour tous les services qu’ils nous ont offerts », a raconté Sarah, qui est très fière du montant de 486 $ qu’elle a réussi à amasser avec sa famille et ses amis.

Des nouvelles familles qui ont besoin d’un soutien plus important

« Cette année, nous avons accepté davantage de nouvelles familles qui ont récemment reçu le diagnostic d’une maladie menaçant la vie de leur enfant. Cela implique un soutien financier plus important de notre part, car cette période demande beaucoup de tests, de suivis, de traitements, etc. De plus, comme cette épreuve était imprévue, les familles n’étaient pas préparées à faire face à la perte de revenus que ça implique lorsqu’un parent doit devenir un proche aidant, en même temps que l’ajout de frais importants reliés à la maladie grave de leur enfant. Nous avons besoin d’initiatives comme celle de Sarah et nous sommes toujours à la recherche de donateurs et collaborateurs pour nous permettre de soutenir financièrement ces familles », a conclu Dyane Plante, la coordonnatrice de l'organisme.

Pour aider directement les familles suivies par l’organisme en Beauce-Etchemins, vous pouvez faire un don par PayPal sur leur site Internet au www.ouvretoncoeuralespoir.com. La totalité des dons provenant du public va directement en aide financière pour répondre aux besoins de ces familles.